Byl jediný ze tří českých exekutorů, který penaltu proměnil. Patrik Levčík a po něm David Presl neuspěli, zatímco Balogh a Plopeanu se trefili. „Bohužel je to o tom, kdo má asi pevnější nervy nebo větší štěstí při penaltách. Nezvládli jsme to, i když jsme si říkali, že kvůli tomu závěru by se to k nám mělo přiklonit. Aspoň se krásně ukázalo, že fotbal není spravedlivý. Na druhou stranu nám Rumuni trefili tři tyče a dopadlo to, jak dopadlo,“ uznal Sodoma.

Před zápasem se český celek dohodl, kdo případně půjde na pokutové kopy, ale tíha odpovědnosti na některé dolehla. „Měli jsme to nastavené podle toho, kdo si věřil, měli jsme pět hráčů, ale věřili si z nich pouze dva, Jirka Sodoma a Patrik Levčík. Pak jsme to nechali na klukách. Šel, kdo si věřil,“ uvedl český trenér Stanislav Bejda.

Závěr základní hrací doby se přitom nesl v české režii, protože Rumunsko dohrávalo v oslabení při vyloučení Moldovana. „Když šli do čtyřech, měli jsme naši největší šanci zápasu. Kdybychom gól dáli, přiklonilo se k nám štěstí, už by s tím nic neudělali a postoupili jsme,“ hlesl Sodoma.

Ve vyřazovací fázi měly výkony českého mužstva stoupající tendenci, jenže narazilo na pětinásobné evropské šampiony. „Utkání bylo takticky svázané, kluci relativně dobře plnili, co jsme si řekli, za to je musím pochválit. Škoda jsme to v posledních dvou minutách power play nedotáhli ke šťastnému konci, takhle je to smutné. Penalty jsou loterie, bohužel jsme to neustáli,“ litoval Bejda. „Každý říkal, že Rumuni jsou úplně někde jinde, ale nás nepřehráli, aby nějakou situaci dohráli tak, že měli gólovou šanci. Střela z dvaceti metrů do tyče není šance,“ dodal.

Rumunsko se v pátečním semifinále utká s Bulharskem, ve druhém duelu se střetnou Kazachstán a Ázerbájdžán, který vyřadil domácí Slovensko. „Ázerbájdžán zahrál výborně proti Slovákům, ale myslím, že Rumuni jsou o fous dál než všichni ostatní. Myslím, že zrovna jim se můžeme rovnat jen my a porážet je můžeme jen my, což se nám tentokrát nepodařilo, a proto končíme,“ poznamenal český kouč.

Národnímu týmu scházely dvě opory ze zlatého světové a evropského šampionátu. Brankář Ondřej Bíro se zranil v prvním utkání s Francií, rychlík Jan Koudelka nemohl nastoupit kvůli profesionální smlouvě ve fotbale. „Ondra Bíro nám přece jen dával určitou jistotu vzadu do rozehrávky, možnost přečíslení v rozhodujících momentech, nicméně klobouk dolů před Dominikem Kunickým, který odehrál celý šampionát velice slušně a poslední dva zápasy ve vyřazovací fázi zachytal s nulou, předvedl slušný výkon. Samozřejmě Honza Koudelka má rozdílové věci, tihle dva hráči nám chyběli, udělali by rozdíl,“ řekl Bejda.

Českou reprezentaci každopádně čeká generační obměna, na kterou se musí připravit. „Samozřejmě šanci dostanou i další hráči, musíme pomaličku omlazovat kádr, všichni kluci stárnou. Určitě se mladá krev hodí do dalších šampionátů. Co se týče fungování týmu, máme to nastavené fantasticky a není potřeba něco měnit,“ doplnil Bejda.

ME V MALÉM FOTBALU - ČTVRTFINÁLE

RUMUNSKO - ČESKO 0:0, na penalty 2:1

Branka: rozhodující penalta Plopeanu. ŽK: Balea, Moldovan – Doubravský, Novotný. ČK: 49. Moldovan.

Rumunsko: Neasca (Klein) – Apostol, Radu, Popa (C), Balea, Alecu – Chetan, Ungur, Paulevici, Plopeanu, Moldovan – Balogh, Ferik, Nemitanu.

Česko: Kunický (Zrzavý) – Sodoma, Hakl, Verner, Mařík (C), Paděra – Macko, Levčík, Jelínek, Doubravský, Pospiš – Novotný, Presl, Rosůlek.