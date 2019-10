Před dvěma lety se na zlatém úspěchu na světovém šampionátu v Tunisku podílelo blanenské ofenzivní duo Ondřej Paděra, Jan Koudelka, které doplňoval brněnský univerzál Patrik Levčík. Do Austrálie se vydali ještě tři jeho spoluhráči Dominik Kunický, David Presl a Bohumír Doubravský. „Každé nominace si vážím a teď ještě víc, když je mistrovství světa v Perthu, kam se člověk jen tak nepodívá. Těším se celkově na Austrálii, na život tam, na atmosféru okolo mistrovství světa a hlavně na naši fantastickou partu,“ liboval si brněnský útočník Presl, který před rokem slavil evropský titul na Ukrajině.

Brněnský gólman Kunický má ve sbírce kontinentální zlato do 21 let, ale v Perthu zažívá premiéru mezi dospělými na velkém turnaji. „Je pro mě obrovská čest reprezentovat Českou republiku na tak velké akci, jako je mistrovství světa. Těším se na skvělou atmosféru v týmu, na město Perth a v neposlední řadě na všechny zápasy, které odehrajeme. Po posledních mistrovstvích musíme mít jen nejvyšší ambice. Jdeme si za obhajobou titulu,“ vyhlížel Kunický, který pochází z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.

Doubravský má ve sbírce předloňské stříbro z evropského šampionátu v Brně. To Levčík, Paděra i Koudelka se chystají už na třetí mistrovství světa, před čtyřmi lety zažili premiéru v USA, kde čeští reprezentanti skončili pátí. „Šampionát v Americe byl specifický, protože se hrálo o mantinely a šlo o jiný sport. Jako první oficiální mistrovství světa považuji to v Tunisku, které se nám podařilo vyhrát. Na Austrálii jsem zvědavý, protože destinace je velice zajímavá a myslím, že i úroveň bude o level výš. Jsme považovaní za favorita celého mistrovství světa, ale bude to hodně těžké,“ poznamenal kanonýr Paděra.

Ten stejně jako Koudelka s Levčíkem nechyběl u největších českých úspěchů v malém fotbale, zlatých medailí z mistrovství světa i Evropy. „Samozřejmě si nominace vážím a už se těším, protože každá taková akce je super. Tím že jde o Austrálii, si ještě víc účasti cením. Bude to dlouhá a náročná cesta za obhajobou titulu mistrů světa,“ prohlásil další hráč brněnského výběru Levčík, který také pochází z Velkých Pavlovic.

Koudelka nastupuje v druholigovém Prostějově, takže záviselo na rozhodnutí klubu, zda ho k protinožcům pustí. A hanácké vedení svolilo, což je pro národní tým skvělá zpráva. „Chtěl jsem jet, ale mám smlouvu, takže kdyby klub řekl ne, nic s tím neudělám. Zeptal jsem se už v květnu a domluvili jsme se. Turnaj vychází na dva zápasy Prostějova, kdyby šlo o tři, asi mě nepustí,“ těšilo Koudelku, který vytváří tradičně úderný tandem s Paděrou.

Z patnáctičlenného kádru, který slavil zlato v Tunisku, už nastoupí jen sedm borců, zbytek tvoří nováčci na mistrovství světa. Největší zastoupení má Praha se šesti vyslanci. „Kádr se zase změnil, ale zůstalo zdravé a silné jádro, kolem něj se může všechno nabalit. Spousta hráčů v Perthu má bohaté zkušenosti a myslím, že z toho můžeme jen těžit,“ vyhlížel blanenský vládce superligových kanonýrů Paděra.

Světový šampionát v Perthu začíná v úterý, čeští reprezentanti vstoupí do turnaje ve středu hodinu po poledni středoevropského času, kdy se střetnou se Singapurem. V základní skupině G se utkají ještě se Srbskem a Chile, do osmifinále postoupí dva nejlepší týmy. „Vždycky jsem se na mistrovství světa těšil hlavně na konfrontaci s týmy, s nimiž není možné setkat se na jiných turnajích. Od Singapuru absolutně nevím co čekat, se Srbskem jsme na mistrovství Evropy remizovali 1:1 a když si vybavím Chile na mistrovství světa v Tunisku, to byly motorové myši, takže nás čeká velká kvalita,“ uvědomil si Paděra.

Australské klání vyvrcholí v pátek 11. října. „Ambice máme samozřejmě nejvyšší, jinak člověk ani nemá důvod někam letět. Přece jen obhajujeme titul mistrů světa. Chceme se dostat až na vrchol, ale musíme postupovat krůček po krůčku,“ nabádal Presl.

ČESKÁ NOMINACE

Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Brno). Hráči do pole: Michal Uhlíř, František Hakl, Pavel Šultes, David Pozníček, Stanislav Mařík, Tomáš Jelínek (všichni Praha), David Presl, Patrik Levčík, Bohumír Doubravský (všichni Brno), Ondřej Paděra, Jan Koudelka (oba Blanensko), Daniel Kasal (Most), Richard Svoboda (Jihlava).

Realizační tým: Luděk Zelenka (generální manažer), Radek Pokorný (sportovní manažer), Jakub Štefek (vedoucí mužstva, trenér gólmanů), Stanislav Bejda (hlavní trenér), Jiří Novák (asistent kouče), Karel Kristen (asistent kouče), Petr Pícha (technický vedoucí).

ZÁPASY VE SKUPINĚ G

2. října, 19.00 (13.00 našeho času): Česká republika – Singapur

4. října, 19.00 (13.00 našeho času) Česká republika – Srbsko

6. října, 19.00 (13.00 našeho času) Česká republika – Chile

Všechna utkání přenáší živě ČT sport (HbbTV z Austrálie, info zde: https://www.ceskatelevize.cz/hbbtv/) a web České televize (https://sport.ceskatelevize.cz/) včetně případného osmifinále. Od čtvrtfinál dále by zápasy České republiky přenášel klasicky televizní kanál ČT sport.