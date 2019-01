Vítkovice, Břeclav – K zápasu pátého kola Moravskoslezské dorostenecké ligy SCM U19 zajížděli fotbalisté devatenáctky MSK Břeclav do Ostravy-Vítkovic. Nastoupili proti soupeři, který je výkonnostně s nimi srovnatelný, a proto byly před zahájením sportovního boje všechny výsledky možné. Nakonec si Břeclavané odvezli trochu smolnou porážku 0:1, když rozhodující branka padla až šest minut před koncem základní hrací doby.

Břeclavský obránce Roman Pafkovič (vlevo). | Foto: Deník/Martin Daneš

„Obranné řady tento zápas až na jedno zaváhání zvládly, problémy ale máme v útočné fázi. Útočníci se bojí chodit do soubojů v šestnáctce, naše útoky jsou jalové, často končí u rohového praporku," díval se zpět na smolný zápas trenér devatenáctky Luděk Zlámal.

Vítkovice začaly lépe, v první čtvrthodině přehrávaly MSK, byly častěji v držení míče, ale žádnou vyloženou šanci si nevytvořily.

Když devatenáctka MSK úvodní tlak přestála, začala sama útočit. Dařily se jí zejména úniky Filipa Lošťáka po pravém křídle, které končily centry do šestnáctky Vítkovic. Velkou šanci měl ve 27. minutě Dan Netopilík, který kopal volný přímý kop z dvaceti metrů. Jeho dobrá střela skončila na tyči domácí branky, od ní se odrazila do pole a obránci Vítkovic se postarali o to, aby se míč dostal dál od jejich branky.

První poločas dorost MSK zvládl, hrál dobře, jen k nebezpečnějšímu zakončení svých akcí se nedostal. Ve druhém poločasu začali oproti předpokladům aktivněji hráči MSK. Asi po desíti minutách se převaha přesunula na stranu domácího celku, který se chopil iniciativy a bylo na něm vidět větší snahu po dosažení branky.

Málem se to Vítkovicím podařilo v 55. minutě, kdy Jan Slunský ztratil ve středu hřiště, nějakých deset metrů od vlastní šestnáctky, míč. Domácí se dostali do brejku, šli sami na brankáře MSK, ale naštěstí se stihl vrátit Roman Pafkovič a společně s Davidem Fibingrem velkou šanci soupeře zmařili.

Od té chvíle byla převaha Vítkovic ještě zřetelnější, i když se k nebezpečnému zakončení nedostávaly.

Přišla však nešťastná 84. minuta. Zprava se dostal míč do šestnáctky MSK, její hráči signalizovali postavení mimo hru a na vteřinku přestali hrát, čehož využil domácí útočník a ze skrumáže protlačil míč až do Fibingrovy branky. Dohrávalo se pak v křeči, domácí si těsné vítězství uhájili.

„Když za celý zápas vystřelíme jen třikrát na branku a třikrát mimo ni, těžko můžeme očekávat lepší výsledky," vyjádřil se k výsledku Zlámal.

Po pátém kole je devatenáctka MSK patnáctá, na dně tabulky soutěže. Získala zatím jen jeden bod za domácí remízu 2:2 s Hlučínem.

Jedním vítězstvím se ale dá poskočit i o několik příček vzhůru. Nejbližší příležitost k tomu budou mít nejstarší dorostenci MSK v neděli 9. září, kdy bude od 10:30 hod hostit Hanáckou Slávii Kroměříž. Ta je zatím třetí.

Vítkovice U19 – MSK Břeclav U19 1:0 (0:0)

Sestava MSK Břeclav U19: Fibingr – Matuška, J. Slunský, Pafkovič, Sasínek – Lošťák, Netopilík, L. Slunský, Ivančic (46. Hakala, 73. Horčička) – Ferbar, Jurčík (81. Šanda)