Břeclav – V posledním přípravném zápasu před zahájení druhé dorostenecké ligy remizovali fotbalisté MSK Břeclav U19 s prvoligovou sedmnáctkou 1. FC Slovácko 2:2.

Lukáše Maňáka nepřehlédnete. Vyrostl do výšky 203 centimetrů. | Foto: Jaroslav Hýbner

Od začátku se hrál oboustranný útočný fotbal, akce střídala akci, útoky se valily od jedné branky ke druhé. První velkou šanci měli domácí dorostenci v 18. minutě. Obránce Jakub Sasínek nacentroval míč na hlavu Davida Ferbara, který ale z pěti metrů minul branku. O pět minut později se k možnosti otevřít skóre dostali hosté. V pokutovém území fauloval Adam Havlena a Slovácko kopalo penaltu.



Brankář MSK Lukáš Maňák ale směr střely vystihl a vytlačil ho vedle postranní tyče. Vypadalo to na bezbrankový poločas, v poslední minutě první půle ale z rychlého protiútoku útočník hostí sám před Maňákem vyrovnal. Hned po změně stran ale bylo skóre srovnáno. V první minutě druhé půle se odraženého míče zmocnil Netopilík a přesnou střelou po zemi těsně k tyči vyrovnal na 1:1. Povzbuzena tímto úspěchem začala devatenáctka MSK intenzivně útočit.



Přišla ale 74. minuta, v níž dalšího rychlého protiútoku využili hosté. Znovu to bylo po levé straně, střílený centr mířil do pokutového území, cestu mu ale zahradil Jan Slunský a ve snaze poslat míč za brankovou čáru na roh se trefil do vlastní sítě. Za čtyři minuty se celek MSK blýskl málo vídanou akcí. Maňák poslal výkop přesně na Ferbara, který okamžitě prodloužil na Tomáše Krutáka.



Po druhém dotyku míče se útočník Břeclavi z dvaadvaceti metrů vyrovnal na konečných 2:2. „Měla to být generálka na druhou ligu, nakonec to byl ale jen závěrečný přípravný zápas. Tři hráče základní sestavy jsem šetřil kvůli jejich drobným problémům, Krutáka jsem do hry poslal až ve druhém poločase a dal jsem šanci dalším hráčům širšího kádru. Na některých postech v družstvu ani po dnešku nemám zcela jasno,“ komentuje zápas se Slováckem trenér nejstaršího dorostu MSK Luděk Zlámal. Druhá dorostenecká liga začne v sobotu 13. srpna v 10:15 hod v Břeclavi. Devatenáctka MSK bude hostit celek ze severní Moravy, MFK OKD Karviná.