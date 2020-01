V Lanžhotě na to měli delší dobu, protože změna na lavičce byla jasná už v průběhu podzimu, když odešel Milan Valachovič do druholigové Líšně. Ten ještě v závěru podzimu klubu vypomáhal, v zápasech tým vedl asistent Přemysl Kovář. Ten v této pozici zůstane i na jaře, ale vedle sebe bude mít nového hlavního kouče.

„Na post hlavního trenéra jsme vybrali Jozefa Dojčana, který naposledy působil ve slovenské Petržalce. Pochází z Nitry, dříve trénoval i v Senici a Skalici,“ uvedl manažer týmu Jiří Bartoš na adresu čtyřiačtyřicetiletého Dojčana, bývalého stopera Nitry, Interu Bratislava nebo Rimavské Soboty. Na jeho příchodu měl výrazný podíl kapitán týmu Jaroslav Hílek, který je jeho švagr.

Lanžhotští fotbalisté zahájí zimní přípravu ve středu 15. ledna. Pokud jde o hráčský kádr, tak asi nejvýznamnější změnou je odchod kanonýra Dovhanyuka. „Momentálně je na testech v Líšni. U nás každopádně končí, místo něj hledáme jiného útočníka. Na dvoutýdenních testech v Líšni jsou také Královič a Šenk. Pokud by tam uspěli, tak bychom museli hledat náhradu i za ně. Pokud jde o příchody, tak jsme přivedli Erika Burace z Velkých Pavlovic a z Brodského se vrátil Tomáš Bartal. Kromě toho by se měl do tréninku zapojit i stoper Včelka, který byl na podzim zraněný,“ doplnil Bartoš.

S VĚTŠÍ ENERGIÍ

Ještě výraznější změny čekají fotbalisty MSK Břeclav. „Vyměnili jsme celý realizační tým, včetně maséra. Do jarní části sezony chceme vstoupit s mnohem větší energií,“ prohlásil předseda klubu Alexandr Hrabal.

Novým hlavním trenérem je Milan Hoffmann, jeho asistentem Michal Benko. Oba naposledy pracovali u mládeže v Brně-Líšni.

Pohyb nastane i v hráčském kádru, hlavně směrem dovnitř. „Z hráčů podzimního kádru zatím nikdo nenahlásil, že by chtěl končit. Mužstvo však chceme pro jaro posílit. Do tréninku se zapojí několik testovaných hráčů, z nichž bychom chtěli vybrat ty nejlepší, kteří budou v divizi konkurence schopní. Mužstvo začalo trénovat už od 6. ledna, nechceme nic podcenit,“ zdůraznil Hrabal.