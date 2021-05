Velká podpora útočníka Sokola Bořetice potěšila, vítězství v anketě pro něj bylo příjemným zpestřením pro fotbalisty nepříjemného období nečinnosti. „O anketě jsem věděl od začátku, jako první mě na ni upozornil bratranec. Probírali to i příbuzní, lidi z práce a samozřejmě spoluhráči. Ti všichni mi posílali hlasy. Podpořila mě dokonce i obec, na oficiálních stránkách Bořetic byla výzva k tomu, aby pro mě lidi hlasovali. To mě potěšilo,“ přiznává Dufek.

Vítězství v anketě bylo aspoň malou náplastí na zklamání z toho, že byla už druhý rok po sobě předčasně ukončená fotbalová sezona. Pro Dufka dvojnásobná škoda, protože byl po podzimu se dvanácti vstřelenými brankami v čele tabulky kanonýrů okresního přeboru, a útočil tak na korunu krále střelců. „Navíc to bylo stejné i loni, kdy jsem byl po podzimu taky v čele pořadí. Ale není to zase tak důležité. Horší je, že jsme nemohli hrát zápasy jako tým. Navíc já už nejlepším střelcem soutěže byl, když jsme postupovali ze třetí třídy do okresu,“ připomíná kanonýr bořetického Celticu.

Druhé zrušené jaro podle něj může mít nepříjemné následky pro řadu klubů z nižších soutěží. „Obávám se, že některým starším hráčům se po tak dlouhé pauze už nebude chtít vracet. A mladých moc není. Je možné, že některé kluby ani nebudou mít s kým hrát. Nás se to snad v Bořeticích týkat nebude. Třicátníků máme sice dost, ale všichni jsou tak do pětatřiceti, takže by ještě měli vydržet. Kdyby ne, tak by to byla obrovská škoda, protože máme výbornou partu,“ říká Dufek, který teď čeká na verdikt spoluhráčů ohledně své „pokuty“ za vítězství v anketě Deníku. „Vždycky se něco platí, když má někdo článek nebo fotku v novinách. Ještě nevím, co mě to bude stát, to má pod palcem pokladník,“ směje se Dufek, který v tomto případě určitě rád něčím malým do kabiny přispěje.