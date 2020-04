Při potížích s pořizováním roušek vypomohlo nejbližší okolí. „Roušky domácí výroby máme z několika zdrojů, tam, kde měli šicí stroje. Pomohla teta, kamarádka od manželky, známí,“ prozradil své zdroje Dvořák. „Na základě nařízení vlády nemám v jejich nošení v zásadě problém a snažíme se toto nařízení dodržovat. Pokud jde o můj úsudek, tak věřím, že roušky mají opodstatnění hlavně při přímém styku osob ve veřejném prostoru, v obchodech, na poště, v zaměstnání atd. Při venčení psa, běhu, jízdě na kole nebo procházce v přírodě bych řekl, že by bylo vhodnější roušku přímo nepoužívat. Po nějaké době cca dvou hodin nebo při propocení se stejně ochranná schopnost roušky snižuje,“ přidal svůj názor.

Postupné mírné uvolňování povinností nosit roušku tedy vítá. „Hlavně jsem přivítal změnu, aby roušky nemuseli nosit děti mladší dvou let, protože například u našeho syna to byl zásadní problém, aby mu rouška na ústech vydržela déle než minutu,“ uvedl příklad.

Na současné situaci se snaží najít pozitiva. „Jak se říká, vše zlé je většinou i pro něco dobré. Současná doba byla nebo je hodně ve spěchu a občas se zapomínalo na to nejdůležitější, a to je rodina. Momentální stav nás trošku zpomalil. Vidím to i na sobě, byl jsem zvyklý být prakticky každý den na nějakém tréninku či zápase. Teď trávím většinu času doma a je zřejmé, že to našim dětem hodně přispívá ke spokojenosti. Tak se z toho budu snažit poučit i do budoucna,“ slíbil Ivan Dvořák.