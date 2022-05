Ragbyové překvapení se nekonalo. Dragon prohrál ve Vyškově a skončil šestý

Do osmifinále postoupí vždy týmy na prvním a druhém místě ze šesti základních skupin a čtyři nejlepší celky ze třetích míst. „Mám ke skupině respekt, nebude to jednoduché. Moldavsko není špatné. Srbsko máme snad už potřetí v základní skupině a je to nepříjemný soupeř, většinou jde o urostlé, soubojové typy. Francii jsme porazili 7:0 na mistrovství světa v Tunisku 2017, ale to se k nám přiklonilo velké štěstí, není vůbec špatná,“ okomentoval soupeře brněnský zadák Patrik Levčík, mistr světa i Evropy v malém fotbale.

Mezi patnáctkou nominovaných hráčů v české reprezentaci je sedm obhájců evropského titulu z Kyjeva. Šest hráčů vyšle Brno, pět Staropramen Praha, Most, Blanensko, Ostrava a Pardubice mají v nominaci po jednom zástupci. „Vsadili jsme na zkušenost, protože ostrá akce je kolikrát o psychické odolnosti, na to jsme brali ohled. Taky jsme se řídili posty, abychom měli zastupitelnost, nemůžeme vzít deset útočníků a jednoho obránce. Samozřejmě bychom nejradši vzali víc kluků, bohužel to nejde, nominace je okleštěná,“ sdělil český trenér Stanislav Bejda.

Hokejista Flek do Komety Brno? Fotka z bronzové kabiny potvrzuje spekulace

Reprezentace se sejde 1. června na přípravném kempu v Českém Dubu, odkud se přesune rovnou do Košic. Všechny zápasy českého týmu vysílá Česká televize.

Česká nominace na mistrovství Evropy v Košicích

Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Brno)

Hráči do pole: Patrik Levčík, David Presl, Bohumír Doubravský, Tomáš Pospiš, David Macko (všichni Brno), Stanislav Mařík, František Hakl, Tomáš Jelínek, Jiří Sodoma, Miroslav Verner (všichni Staropramen Praha), Ondřej Paděra (Blanensko), Ondřej Moučka (Baník Ostrava), Jan Rosůlek (Pardubice)



České zápasy v základní skupině E

4. června, 21.30: Česká republika – Francie

5. června, 17.00: Česká republika – Moldavsko

6. června, 15.45: Česká republika – Srbsko



Složení základních skupin mistrovství Evropy v Košicích 2022

Skupina A: Slovensko, Itálie, Belgie, Polsko

Skupina B: Rumunsko, Španělsko, Albánie, Ázerbájdžán

Skupina C: Černá Hora, Bulharsko, Rakousko, Gruzie

Skupina D: Maďarsko, Ukrajina, Turecko, Portugalsko

Skupina E: Česká republika, Srbsko, Moldavsko, Francie

Skupina F: Kazachstán, Anglie, Izrael, Řecko