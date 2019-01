BAVORY - Samba na břeclavských fotbalových trávnících? Od letošní sezony ano. Vdresu Palavanu Bavory bude totiž běhat vrámci 1.A třídy ostřílený brazilský forvard Flávio Lima Ferreira.

Flávio Ferreira nastoupil i v nejvyšší slovenské soutěži v dresu Spartaku Trnava. | Foto: Deník/Milan Valchovič

Osmadvacetiletý hráč již absolvoval v novém působišti premiérový duel, díky svému hernímu pojetí a typickému jihoamerickému vzezření okamžitě zaujal fandy kopané.

Rodák z dvacetimiliónového Sao Paula se představil v neděli na hřišti rezervy Šardic, odkud si Bavory odvezly tři body za vítězství 1:0. „Přiznám se, že bych uvítal, aby v každém zápase rozvlnil síť. V Šardicích měl hned tři vyložené šance, bohužel se mu nepodařilo skórovat. Zanechal ale dobrý dojem,“ pochvaloval si kouč Milan Valachovič projev nové akvizice.

Exotického fotbalistu nezavála do Bavor náhoda, nýbrž úzké vztahy vedení klubu s mezinárodními manažery. „Doporučil mi ho slovenský manažer Kovanovič. Na Slovensku, kde hrál, mu skončila vízová povinnost. Pak jsme mu sehnali angažmá v Hrušovanech, kde byl tři měsíce. Do Bavor ale jezdil na tréninky a samozřejmě také dívat se na zápasy,“ upřesnil trenér Palavanu.

Bývalý hráč prvoligové slovenské Trnavy, který za ni nastoupil k deseti utkáním, není produktem klasické brazilské školy. „Není to ten typický technický hráč, který si hraje s míčem. Je ho hlavní předností je rychlost, výbušnost. Je to velice zajímavý typ útočníka,“ poznamenal Valachovič.

Snědý útočník má za sebou zajímavou minulost, s níž se nemůže pochlubit leckterý fotbalista. Oblékal totiž barvy týmu FC Ituano, kde začínal slavný Juninho Paulista či Luís Fabiano. V jednom týmu se Ferreira setkal dokonce s Rivaldem, bývalou ikonou Barcelony.

„Bylo to v týmu Mogi Mirin v roce 1999, když tam byli spolu. Ale Flávio byl tenkrát ještě v dorosteneckém mužstvu, takže si přímo s ním nezahrál,“ osvětlil Valachovič, který získal útočníka na půlroční hostování. „Počítám, že by měl těch šest měsíců zůstat. Jsme tak domluveni, on má ale pochopitelně zájem hrát lepší soutěž,“ podotkl.

S delším působením v bavorském klubu, který v uplynulé sezoně triumfoval v 1.B třídě, jihoamerický forvard nepočítá. „V Bavorech se mi velmi líbí, je to podobné jako na Slovensku. Chtěl bych si ale zahrát některou vyšší českou soutěž. Myslím, že na to mám,“ nechal se slyšet Ferreira.

Brazilec se však stále v srdci Evropy jako doma necítí. Schází mu tady především to, co fotbal dělá v Brazílii náboženstvím. „Tady u vás chybí na hřišti větší hravost. V Brazílii je fotbal mnohem techničtější. V Česku a na Slovensku je to takové nahoru, dolů, fyzický náročné. To je ten největší rozdíl,“ dodal Ferreira.