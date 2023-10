Sparta Praha, Baník Ostrava či Sigma Olomouc. V sobotu se uskutečnil fotbalový turnaj Fosfa Břeclav Cup starších přípravek za účasti předních českých týmu. Domácí naděje MSK braly čtrnácté místo. „Kromě Slavie Praha se nám podařilo do Břeclavi dostat nejlepší ligové týmy, které doplnily ještě dva celky z Rakouska,“ řekl mládežnický trenér MSK Lukáš Reichmann.

Fosfa Břeclav CUP 2023 vyhrála starší přípravka Hradce Králové | Foto: Jaroslav Kicl

Sportovní klání fotbalistů do jedenácti let, které se odehrálo na stadionu Slovanu, bylo čtvrtým turnajem letošního Fosfa Břeclav Cupu. „Každý turnaj byl pro jinou věkovou kategorii, velice pěkný měly i patnáctileté holky,“ podotkl kouč.

Tomu pomohl s pozváním zvučných celků bývalý prvoligový obránce Mario Holek, jenž se turnaje zúčastnil jako trenér přípravky Zbrojovky Brno. „Oslovil jsem ho jako trenéra Zbrojovky, zda k nám chtějí přijet. Následně mi nabídl, že osloví další přední týmy. Turnaj měl díky tomu větší kvalitu,“ vysvětlil Reichmann.

Z vítězství se nakonec radoval Hradec Králové, druhá skončila Sigma Olomouc a třetí místo obsadila brněnská Zbrojovka. Domácí Břeclav skončila na čtrnácté příčce, o jedno místo před ní se umístil Kyjov. „Kluci se mohli poměřit s týmy, se kterými by si normálně nezahráli. Ligové mančafty jsou silné, mají daleko větší výběr kvalitnějších hráčů,“ tvrdil kormidelník.

Konfrontace s ligovou špičkou mělo pro mládežníky MSK podle jejich lodivoda velký přínos. „Zjistili jsme, kde nás tlačí bota a co musíme zlepšit. Ale především je to pro kluky velká odměna za jejich práci a snad i motivace do budoucna,“ doufal si Reichmann.

Organizátoři připravují na příští rok další turnaje Fosfa Břeclav Cupu. „Přejeme si, aby se z našeho turnaje stala tradice. Myslím, že se jedná o prestižní událost, kterých v našem regionu pro tyto věkové kategorie moc není,“ uzavřel stratég.

Fosfa Břeclav CUP 2023 (U11) - finálové pořadí:

1. FC Hradec Králové

2. Sigma Olomouc

3. Zbrojovka Brno

4. AC Sparta Praha

5. FC Sparta Brno

6. SFC Opava

7. WAF Brigittenau

8. FC Baník Ostrava (modrá)

9. FC Baník Ostrava (bílá)

10. FC Mistelbach

11. SK Dynamo České Budějovice

12. 1. FC Slovácko

13. FC Kyjov 1919

14. FOSFA MSK Břeclav

15. FC Dosta Bystrc-Kníničky

16. MFK Karviná