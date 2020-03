Manažer divizních fotbalistů Lanžhota Jiří Bartoš v současné složité době neřeší jen fotbalovou budoucnost klubu, ale především také svoji vlastní živnost. Jako provozovatel restaurace se může dostat do existenčních starostí.

Lanžhotský manažer Jiří Bartoš musel svoji restauraci kvůli pandemii dočasně uzavřít. | Foto: Jaroslav Kicl

Karanténa je pro hospodského obrovský problém. A s každým dalším týdnem ztráty narůstají. „Je to moje jediné živobytí, takže momentálně jsem bez příjmu. A to se musím postarat o zaměstnance, svoji ženu a dvě děti. Ztráty si netroufám vyčíslit, ale pokud by měl současný trvat déle, tak bych to musel nějak řešit. Zatím věřím, že se to co nejdřív obrátí k dobrému. Podle mě je to ale trest za to, že jsme se měli až moc dobře a nevážili si toho,“ říká Jiří Bartoš.