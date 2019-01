BRNO - Fotbalová sezona se nezadržitelně chýlí ke konci. Ve třetí nejvyšší soutěži zbývá sehrát pouhých šest kol. Důležitou roli v tabulce MSFL hraje i kvarteto týmů z jižní Moravy. Tři týmy chtějí bojovat o co nejvyšší pozice, juniorka Brna se snaží v soutěži zachránit.

Marek Dejanovič - Kapitán MSK Břeclav | Foto: DENÍK/Michal Čejka

Znojmu se na jaře daří dobře

Přední příčky tabulky by rádi okupovali i fotbalisté Znojma. Těm skvěle vyšel začátek jara, po vítězné sérii ale přišel mírný útlum. „Máme nezkušený tým a zatím jsme se nedokázali vyrovnat s tím, že se přestalo dařit,“ vysvětluje znojemský kouč Michal Sobota.



Spanilou jízdu jeho týmu ukončila až porážka s Fulnekem. „Byl to dobrý výkon, ale na tak silné mužstvo jsme nestačili. Od té doby si kluci nevěří, navíc nás stále provází zranění,“ ohlíží se Sobota.

Přesto by rád dokončil dobře rozehranou sezonu v popředí třetiligové tabulky. „Ztratili jsme nějaké body, což nás mrzí. Ale pořád jsme ve hře,“ říká znojemský kouč.

Poperou se o stříbro?

Průběžná třetí příčka patří Mutěnicím. „Sice jsme trochu zbytečně ztratili nějaké body, ale jinak jsme s průběhem spokojeni,“ říká sportovní ředitel FK Mutěnice Petr Blaha.

Třetiligový nováček měnil hned po prvním jarním kole trenéra: Františka Ondrůška nahradil Igor Matůšek. „Poslední přípravný zápas a první kolo na jaře neodpovídaly našim představám,“ vysvětluje změnu Blaha.

V Mutěnicích chtějí hrát o nejvyšší mety. „Sezonu chceme zakončit minimálně na současném třetím místě. O druhé místo se chceme poprat, pokud uspějeme se Slováckem B, snížíme ztrátu na jediný bod,“ říká funkcionář.

Aktuálně osmé místo patří Břeclavi. Také tam mohou být zatím spokojeni. „Daří se nám, ale především porážka v Hranicích byla zbytečná,“ říká břeclavský ředitel a trenér v jedné osobě Radek Rabušic. Na jihu Moravy mohou hrát v klidu, se záchranou by tým neměl mít problémy. Ambice mají opačné. Trenér Rabušic bude po sezóně spokojen se třetím až pátým místem.

„Před jarní sezonou jsme se chtěli bojům o záchranu vyhnout, což se podařilo. Mrzí nás snad jen výpadky, jako byl první poločas s Lipovou a zápas v Hranicích, ale to jsme si myslím dostatečně vyříkali. A v Karviné jsme ukázali, že se dokážeme zvednout i po porážkách,“ upozorňuje Rabušic.

V Brně nemají jistotu záchrany

Možná překvapivě nejhorším týmem ze všech zástupců regionu je 1. FC Brno. „Jaro se nám nepovedlo,“ uvědomuje si trenér Petr Maléř.

Přitom ještě před rokem hrála rezerva druhou ligu. „Před sezonou se někteří kluci smáli, když jsem říkal, že budeme rádi za plusovou bilanci. A potvrdilo se, že to nebude vůbec jednoduché,“ říká Maléř.

Juniorka ještě nemá jistotu záchrany. „Můžou padat tři týmy, takže se stále musíme ohlížet dolů. Ale čtyři body by nám měly stačit,“ počítá brněnský kouč.

Jeho týmu se vůbec nevyvedl úvod jarní části. Pak sice dokázal dvakrát vyhrát, ale poslední dvě střetnutí opět nezvládl. „Hodně mladých kluků je v áčku, a my musíme sahat zase do dorostu,“ podotýká Petr Maléř.