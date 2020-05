Zatímco hráči byli v době fotbalové nečinnosti zoufalí, pro správce hřišť znamenalo toto období vydatnou pomoc. „Ne že bych se nemusel o hřiště starat. Údržba byla podobná, jako když se normálně hraje. Hnojit a zalívat se musí pořád. Bez tréninků a zápasů se ale trávníku pochopitelně dařilo mnohem líp. Tak skvěle připravené hřiště jsme neměli ani v době, kdy jsme hrávali krajský přebor. Dokonce i obě šestnáctky jsou krásně zatravněné,“ pochvaluje si Miroslav Kubánek správce hřiště v Bavorech.

Fotbalisté jsou po návratu z domácího vězení na tréninky natěšení a jejich nadšení ještě umocňují i krásné trávníky. „Když jsem si procházel celé hlavní hřiště, tak jsem žasl. Tráva je ve vynikajícím stavu, je to doslova nádherný koberec, jaký jsem dlouho neviděl. Navíc v posledních dnech i trochu zapršelo, takže má zdravou barvu. O to větší motivace to pro kluky po návratu k trénování je,“ říká Pavol Švantner, trenér divizního FK Hodonín, který začal trénovat ve středu.

Stejnou zkušenost mají po prvních trénincích hráči MSK Břeclav, kteří zahájii společnou přípravu v pondělí. „Tráva je nyní opravdu perfektní. Musím za to pochválit i našeho správce pana Mlátilíka. Ale i když jsem viděl v poslední době hřiště v okolí, tak jim pauza hodně prospěla. Je to radost hrát na takových hřištích,“ potvrzuje trenér Mian Hoffmann.

Otázkou je, jak dlouho kvalitní pažity vydrží. „Nevím, jak to bude v klubech, kde budou hřiště víc zatěžovaná. Ale u nás v Bavorech věřím, že budeme mít kvalitní trávník až do konce podzimu. Největší zlo pro trávu je asi plíseň sněžná a té jsme se naštěstí letos vyhnuli,“ dodává Kubánek.