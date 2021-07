Zkušený obránce měl původně ještě zůstat na hřišti, jenže vše se změnilo poté, co nyní již bývalý lanžhotský trenér Jozef Dojčan dostal nabídku z brněnské Zbrojovky, kde bude působit jako asistent Richarda Dostálka. „Měli jsme připravené tři varianty, protože Jaro měl původně ještě hrát. Jakmile ale souhlasil, tak bylo jasno. Určitě si to zaslouží. Především jeho zásluhou jsme postoupili z I.A třídy až do divize, ohromně posunul i atmosféru v kabině,“ chválí nového kouče manažer klubu Jiří Bartoš.

Hílek se nemusel rozhodnout okamžitě, celá situace okolo trenérského postu ve Slovanu měla svůj vývoj. „Nebylo hned jisté, jestli trenér Dojčan opravdu odejde, takže byl čas na to, abychom s manažerem případné změny probrali. Osobně mě to ještě táhlo na hřiště, ale můj přechod na lavičku byl asi logickým vyústěním poté, co jsem tady působil několik let v pozici kapitána. Trenérské zkušenosti nemám, s tím by mi měl pomoct Stano Velický, který bude mým asistentem. Ani to asi nebude klasický asistent, jeho pravomoce budou větší. Zvlášť když je ve hře i možnost, že bych se mohl v případě nouze objevit ještě na hřišti. To bych ale chtěl co nejmíň, spíš by už měli hrát mladší kluci,“ tvrdí třiačtyřicetiletý Hílek.

Jako hráč se prosadil i do první ligy, vysoké ambice má i jako trenér. „Uvidím, jak mi to půjde. Vždy jsem ale chtěl vyhrávat a hrát co nejvýš. Stejně nastavené to budu mít i na lavičce,“ říká Hílek, jenž však zatím nechce moc specifikovat cíle pro nadcházející sezonu. „Asi v této chvíli nemůžu mluvit o útoku na postup, protože procházíme dost velkou obměnou kádru. Odešlo několik kluků a náhrady za ně teprve řešíme, takže momentálně je nás dost málo. Věřím, že brzo podepíšeme posily, které máme vyhlídnuté. Tak, abychom mohli hrát opět na špici divizní tabulky,“ dodává Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota se po týdenním volnu zapojili znovu do tréninku ve čtvrtek a už v sobotu je čeká přípravné utkání v Rohožníku, který hraje druhou slovenskou ligu. Na příští středu si pak připravili lahůdku pro domácí příznivce, protože od 18 hodin přivítají SK Líšeň, druhý celek posledního ročníku FNL.