Hlad po gólech byl po dlouhé pauze evidentní. Sedm měsíců čekali břeclavští fotbalisté na to, aby si mohli zase zahrát normální zápas. A návrat na hřiště si zatím užívají. Nejprve vyhráli ve Velkých Pavlovicích 5:2 a po té ve Valticích dokonce 11:0!

Fotbalisté MSK Břeclav nastříleli Valticím v přípravném duelu jedenáct gólů. | Foto: Jaroslav Kicl

Letošní přípravné zápasy mají zvláštní příchuť, protože po zrušení jarní části divize jsou hráči na míč pořádně natěšení. „Kluci hráli zápas po sedmi měsících a bylo to na nich vidět. Všichni se na zápas hodně těšili, někteří byli možná i přemotivovaní. Na druhou stranu je jasné, že po tak dlouhé pauze bylo v naší hře také dost medostatků. To je zcela pochopitelné a máme ještě do začátku sezony dost času na to, abychom to vyladili. Kondičně to ale všichni zvládli dobře,“ poznamenal kouč Vladimír Malár, pro něhož to byly vlastně první duely na břeclavské lavičce, protože k týmu přišel po konci podzimní části.