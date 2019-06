Kromě Týmu Nadace Jakuba Voráčka, v němž se představí čeští hráči NHL, si zahrají také legendy českého sportu ve Zlatém týmu, kulturní i sportovní osobnosti obléknou dres Realu Top Praha a na akci se představí i tým současných a bývalých hokejistů Třince.

Za Real Top naskočí do hry také fotbalista Patrik Levčík z Velkých Pavlovic. „Po minulém ročníku, který byl parádní, se opět těším na super partu a skvělý zážitek, ještě když se akce koná skoro v mé domovině. Nikdo není takový, že by se nad někým povyšoval, jde o úplně v pohodě lidi. Největší radost mám z toho, že takový obyčejný kluk jako já se dostane do takové společnosti a nepřipadá si nijak divně," prohlásil hráč Brna v malé kopané, který hraje také fotbal v Rakousku.

Připravený je i doprovodný program jako autogramiáda osobností, tombola nebo hravá zóna. Vstupné, které poputuje na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, stojí necelých 250 korun.