Na začátku byla bohužel smutná skutečnost. Loni v září našli lékaři nádor v tváři Aleše Kapusty, hráče mladších žáků SK Valtice. Chlapec musel být hospitalizován na onkologickém oddělení v Brně a musel podstoupit několik operací a nyní i chemoterapie. Ve Valticích však vznikla charitativní akce, která má Aleše v jeho boji se zákeřnou chorobou podpořit a finančně přispět na jeho léčbu.

"Původně jsme uspořádali jen finanční sbírku na transparentní účet. Ale někteří lidé jsou v takových případech trochu nedůvěřiví. Tak jsme vymysleli aukci sportovních dresů a dalších zajímavých předmětů. Zapojilo se i hodně ligových klubů, které věnovaly klubové dresy. Máme tady také vzácné kousky, jako například hokejku Michala Kempného, nebo podepsaný dres Martiny Sáblíkové," prozradil mládežnický fotbalový trenér Pavel Stojkovič, jeden z hlavních organizátorů celého projektu.

Více informací o dražbě originálních dresů a rekvizit mohou zájemci najít na facebookové skupině Hrajeme pro Aleše. "Akce by měla trvat do konce května a už za první měsíc se nám podařilo vybrat přes 150 tisíc korun. Částky jsou různé, od padesáti korun až po třináct tisíc, jimiž přispěla regionální fotbalová akademie. Předání by mělo proběhnout v červnu, kdy pořádáme rozlučku se sezonou pro žáky SK Valtice a Slavoje Podivín, protože oba tyto týmy trénuji. Účast už nám přislíbily i některé zajímavé osobnosti, přijet by měl například fotbalový internacionál Horst Siegl," dodal Pavel Stojkovič, jenž teď musí doufat, že epidemická situace červnovou akci umožní. Už teď je ale jisté, že se podařilo vymyslet skvělou věc.