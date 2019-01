Hrajte Fortunaligu s Deníkem

Břeclav - Říká se, že co Čech, to fotbalový trenér. A o Moravácích by to mělo platit jakbysmet. Deník tradičně nabízí možnost poměřit znalosti fotbalového prostředí.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Na stránkách Břeclavského deníku Rovnost se samozřejmě věnujeme regionálnímu fotbalu, proto se i vytipované zápasy budou týkat především regionálních týmů.



Třetiligovým MSK Břeclav počínaje a zápasy okresních soutěží konče. Odměnou samozřejmě nebude jen dobrý pocit z úspěšných tipů a postavení v tabulce, ale jde hlavně o ceny.



Kromě výher v jednotlivých kolech jde o ceny pro celkové vítěze. Ti budou tři. Ten nejlepší se může těšit na originální dres fotbalové reprezentace s podpisem jednoho z hráčů, a navíc sportovní tašku. Šance jsou vysoké, nezáleží na štěstí, ale na správném odhadu.

Autor: Michal Čejka