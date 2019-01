Holešov, Břeclav – Jednoznačně nejbizarnější duel sezony za sebou mají fotbalisté MSK Břeclav. Svěřenci trenéra Bohumila Smrčka v divizním třináctém kole hráli na hřišti Holešova od 30. minuty bez vyloučeného brankáře Dominika Kunického. A protože do Holešova neodcestoval náhradní brankář Břeclavi, mezi tři tyče se postavil útočník Ivo Tetur. Smrčkovi svěřenci dokázali i přes absenci klasického brankáře a při hře v deseti zvítězit na hřišti předposledního celku tabulky 3:2 a upevnili si pátou pozici v tabulce.

„Bylo to výjimečné utkání. Do třicáté minuty jsme měli hru ve své moci a jasně přehrávali soupeře. Ve třicáté minutě rozhodčí sporně vyloučil Kunického. O přestávce jsme si řekli, že musíme změnit styl a spoléhat na brejky. To se nám povedlo. Z pohody jsme se dostali do bláta, ale dokázali jsme se z toho bláta dostat. Kluci předvedli vynikající charakter, za to jim patří dík," hodnotil duel trenér Bohumil Smrček.

Hostům se v Holešově povedlo dostat do rychlého vedení. Brazilec Lucas dostal přihrávku za obranu a brejk zakončil přesnou střelou. Fotbalisté MSK nadále měli územní převahu a zdálo se, že je jen otázkou času, kdy vstřelí druhou uklidňující branku. Místo toho ovšem přišla nečekaná komplikace.

LUCASOVA FAZÓNA

Brankář Kunický vyběhl proti brejku soupeře, přičemž jej podle rozhodčího nedovoleně poslal k zemi. Sudí vytáhl červenou kartu. Protože neměl Smrček k dispozici náhradního brankáře, musel mezi tři tyče poslat hráče z jiného postu. „Chtěl jsem tam původně poslat Musila, který občas chytal na trénincích. Ale nakonec po poradě s Kunickým jsem tam poslal Tetura. Musil se více hodil do útoku. Teturovi se moc nechtělo, ale poslali jsme ho tam," přiblížil způsob výběru náhradního brankáře Smrček.

Nový brankář se ani nestačil pořádně vzpamatovat z nezvyklé situace a již poprvé inkasoval z trestného kopu, který následoval po faulu Kunického. „Těch patnáct minut do konce prvního poločasu bylo utrpení. Nervozita u mě hrála roli," přiznal Ivo Tetur.

Ve druhé půli se hosté dokázali vypořádat s šokem a díky brejkům nakonec dokráčet k výhře. V šedesáté minutě byl ve vápně faulován Lucas, nařízenou penaltu proměnil tradiční exekutor Simandl. Jen o dvě minuty později se v brejku prosadil podruhé v utkání výborně hrající Lucas, když přeloboval brankáře a hosté rázem vedli 3:1.

Cesta k výhře ale ještě byla trnitá. Za domácí snížil Lomaka, a domácí se hnali za vyrovnáním, toho se ovšem nedočkali. „Podržel nás Tetur, který svou roli zvládl na výbornou," uzavřel Smrček.

VÁCLAV PETRŮ