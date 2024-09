Pracovník/ce obsluhy myčky v restauraci (možnost ubytování) První kontakt: e-mailem Jaká bude Vaše náplň práce: • Obsluha automatické pásové myčky. • Po pásu přijede špinavé nádobí, roztřídíte ho do přepravek a ty pošlete po pásu do myčky. • Umyté nádobí přendáte do vozíků a rozvezete "po place" restaurace. • Hrnce a pekáče z kuchyně naskládáte do dalšího druhu myčky, zapnete a umyté vyndáte na regály. Co od Vás očekáváme? • Pečlivost a systematičnost. • Ochotu pracovat od po - pá (12:00 - 21:00 hodin), víkendy máte volné. • Schopnost si umět rozvrhnout práci a pracovat jak samostatně, tak v menším týmu. Co Vám mimo jiné nabídneme? • Ubytování v blízkosti Aqualandu Moravia. • Vstup zdarma do Aqualandu Moravia pro zaměstnance i jeho rodinu, a to včetně wellness Forum Romanum. • Placené volno navíc, za odpr. roky. Sick days. • Dotovaný oběd s možností výběru ze dvou jídel. • 50% sleva na všechny typy masáží. • 30% až 50% sleva na všechny produkty (zboží, služby, jídlo, nápoje). • Firemní akce pro zaměstnance. • Dárek k výročí ve firmě. Narozeninový dárek. • Volný vstup do solné terapie. Sirnou koupel 1x měsíčně zdarma. • Nově vybavená zaměstnanecká posilovna. • Zaměstnanecká prádelna. • a mnoho dalšího.. Zaměstnanecké výhody: Široká škála zaměstnaneckých benefitů Zašlete nám svůj životopis na email novakova.s@aquland-moravia.cz. 27 000 Kč

Detail nabízené práce