Kryštof Neduchal dnes 14:45

Už ve středu na Břeclavsku odstartuje Ježek Cup. Prestižní fotbalový turnaj reprezentací do osmnácti let nabídne od středy do neděle na stadionech v Lanžhotě, Mikulově, Hustopečích, Pohořelicích či Kosticích devět mezistátních duelů. „Moc se těším, protože je to kvalitně obsazený turnaj a navíc se hraje na území České republiky,“ řekl trenér českého výběru Václav Jílek pro reprezentační web.