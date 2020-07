Memoriál Františka Harašty je každoročně pořádán ve vinařské oblasti na jihu Moravy na počest bývalého vynikajícího mládežnického trenéra brněnské Zbrojovky. Během tří dnů čekají všechna mužstva tři soupeři ve skupině a poté ještě souboj o konečné umístnění. Turnaje se účastní klubové výběry do 17 let a česká reprezentace šestnáctiletých.

Program XVIII. Memoriálu Františka Harašty 2020: Úterý 21. 7. • Skupina B: ČR U16 - SK Dynamo České Budějovice (Moravský Žižkov), 16:00 • Skupina A: SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava (Moravský Žižkov), 17:30 • Skupina A: FC Zbrojovka Brno - Bratislavský FZ (Velké Pavlovice), 17:30 • Skupina B: SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň (Velké Pavlovice), 17:30 Středa 22. 7. • Skupina A: FC Zbrojovka Brno - SK Slavia Praha (Velké Pavlovice), 9:30 • Skupina B: ČR U16 - FC Viktoria Plzeň (Velké Pavlovice), 11:00 • Skupina A: Bratislavský FZ - FC Baník Ostrava (Moravský Žižkov), 9:30 • Skupina B: SK Dynamo České Budějovice (Moravský Žižkov), 11:00 • Skupina A: FC Baník Ostrava - FC Zbrojovka Brno (Rakvice), 16:00 • Skupina B: FC Viktoria Plzeň - SK Dynamo České Budějovice (Lednice), 16:00 • Skupina A: SK Slavia Praha - Bratislavský FZ (Lednice), 17:30 • Skupina B: SK Sigma Olomouc - ČR U16 (Rakvice), 17:30 Čtvrtek 23. 7. • o 7. - 8. místo (Lednice), 9:00 • o. 5. - 6. místo (Rakvice), 9:30 • o 3. - 4. místo (Lednice), 10:30 • finále (Rakvice), 11:00 • zakončení turnaje - 12:30

„Na turnaj se hodně těším, po dlouhé době je to první sraz pro kluky vůbec, tak uvidíme, jakým způsobem se budeme prezentovat. Máme určité záměry, ale záležet bude na tom, jak se hráči vypořádají s tím, že budou hrát čtyři utkání s týmy, které jsou o rok starší,“ uvedl Jiří Skála, trenér české reprezentace do 16 let.