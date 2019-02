Břeclav – Fotbalovému MSK Břeclav hrozí, že bude muset domovskému městu vracet zhruba milion korun. Chybné čerpání peněz ze strany divizního klubu, jenž se potýká s odlivem sponzorů a momentálně počítá každou korunu, odhalila kontrola, pod kterou jsou podepsaní zastupitelé z kontrolního výboru.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Město přispělo na činnost fotbalového klubu za rok 2016 dotací přes dva miliony korun. „MSK Břeclav společnost s ručením omezeným, která čerpala dotaci, oficiálně neměla žádné členy. Vyplynulo to z materiálů, které jsme měli k dispozici. Společnost sice měla uzavřené smlouvy, hráčská práva ale vlastnil někdo jiný, a to Městský sportovní klub Břeclav, zapsaný spolek,“ upozornil na hlavní problém předseda kontrolního výboru zastupitelstva Richard Zemánek, který vede opoziční lidovce.



Oficiálně společnost coby příjemce dotace nehrála ani fotbalové soutěže. Za Břeclav kopali totiž členové zapsaného spolku. „Chybí právní ošetření v podobě vzájemné servisní smlouvy, která v tuto chvíli prostě není,“ doplnil Zemánek.





První místopředseda MSK Břeclav a radní města Tomáš Mráz se sankcí nebojí. „Servisní smlouva by měla být v archivu Gumotexu. Hned, jak ji dohledají, předložíme ji,“ reagoval.

MSK Břeclav

∙ Městský sportovní klub vznikl v roce 2005 sloučením Slovanu a Lokomotivy Břeclav a části zkrachovalého Tatranu Poštorná.

∙ Kromě fotbalu zastřešuje také stolní tenis.

Firma Gumotex je spoluvlastníkem MSK Břeclav, s. r. o., a také jedním z hlavních sponzorů klubu od doby jeho založení.



O tom, zda by měl klub dostatek peněz v případě, že by musel část dotace vrátit, Mráz spekulovat nechtěl. „Není důvod přemýšlet nad tím, co by kdyby. Nemám obavy, že by se smlouva nenašla,“ sdělil člen koaličního sdružení Pro Region Mráz. Naznačil přitom, že vyvolání kontroly je předvolební tah opozice.





Starosta Břeclavi Pavel Dominik připustil, že žádost o dotaci z roku 2016, ve které městský sportovní klub uváděl členství desítek sportovců, přestože u něj oficiálně zapsaní nebyli, byla chybná. „Ať už kontrola rok 2016 vyhodnotí jakkoli, klub to neohrozí. Od loňska pobírá dotaci přímo Městský sportovní klub Břeclav, zapsaná společnost,“ uvedl starosta.



Případné vracení části dotace je podle něj spíše otázkou na právníky. „Pokud by takový případ přece jen nastal, vrátit částku by musela společnost s ručením omezeným, která takové peníze nemá,“ poukázal.

DOMINIKA SVOBODOVÁ