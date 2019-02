Kostice – Sedmnáct let se drželi kostičtí fotbalisté v I.A třídě. V poslední sezoně ale dvanáct bodů na záchranu nestačilo. Nyní se chce Sokol zahnízdit ve středu tabulky I.B třídy.

Kostice vstoupily do letní přípravy před čtrnácti dny a mají za sebou jediný přípravný zápas. V divoké mikulčické přestřelce zvítězily 4:3. „Byl to první zápas po týdnu přípravy. Mančaft ještě není sehraný a dává se do kupy. Někteří hráči jsou na dovolené, takže hráli lidi z béčka,“ shrnul úvodní duel přípravy předseda kostického Sokola Lubomír Jaša. V dalších přípravných střetnutích změří Kostičtí své síly tuto neděli venku s Velkými Leváry a následující víkend doma s Lanžhotem.Kostický dres přes léto svlékli Hrnčíř s Tomkem, kteří se vrátili do Lanžhota. „O posilách jednáme, ale zatím o nich můžeme spekulovat,“ podotkl Jaša.

Kostice postoupily do I.A třídy v roce 1994 a po uplynulé sezoně z ní sestoupily. Předtím několikrát dokonce bojovaly i o postup. V posledním ročníku získaly ale jen dvanáct bodů a na Rohatec, který se zachránil, jim chybělo osm bodů. „Myslím si, že jsme měli dost smůly. Hlavně nám chyběl kvalitní útočník. Náš nejlepší střelec byl stoper Zbyněk Mráz,“ vyjmenoval příčiny sestupu šéf klubu. V domácím prostředí porazily Kostice na podzim jen Dražovice a překvapivě remízovaly s Mutěnicemi.

Nad rychlým návratem do I.A ale v Kosticích nepřemýšlejí. „V této sezoně chceme hlavně stabilizovat mančaft a udržet se ve středu tabulky. Chceme do kádru zapracovat mladé hráče. Pak bude záležet na tom, jestli se nám podaří dotáhnout jednání s posilami až do úspěšného konce,“ nastínil kostické výhledy Jaša.

Už 14. srpna čeká fotbalisty Sokola vstup do I.B třídy, a to doma proti Miloticím. Pak jedou dvakrát na hřiště soupeře, a to do Kněždubu a Křenovic. „Milotice budou dobrým soupeřem. Dřív hrávali na špici. V Kněždubu bývá horká půda,“ přiblížil kvalitu prvních soupeřů šéf klubu.

Tomu stejně jako kostickým divákům budou chybět tradiční derby se sousedními Lanžhotem a Tvrdonicemi. „Je to samozřejmě škoda, že jsme o ně přišli. Čekali jsme aspoň, že si zahrajeme derby s Velkými Bílovicemi, Rakvicemi a Mikulčicemi. Žel dva z nich sestoupily a Rakvice postoupily, což jim ale přejeme,“ dodal Jaša.