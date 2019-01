Liberec /ROZHOVOR/ – Trenéra Jiřího Štola si mnozí pamatují zjeho dvouletého působení na lavičce prvoligového Liberce.

Jiří Štol, kouč reprezentační sedmnáctky | Foto: archiv

Severočeský patriot nyní vede reprezentační sedmnáctku, se kterou chce po jihomoravské kvalifikaci na mistrovství Evropy.

Předpokládám, že cokoli jiného než postup by byl neúspěchem…

Samozřejmě, že hlavním cílem je postup. Minulá sedmnáctka se tam nedostala. Ta skupina je těžká, bude to hodně vyrovnané.

Obáváte se coby soupeře více Ukrajiny, nebo Nizozemska?

Každý si myslí, že se bude rozhodovat mezi námi a Holandskem v posledním zápase. Já si to vůbec nemyslím. Dnes jsem viděl utkání kvalifikace Gruzie – Skotsko. Gruzie je velmi dobré mužstvo. S Ukrajinou jsme ještě coby šestnáctka prohráli, takže to budou dva těžké zápasy. Stavím to všechno na stejnou úroveň. Holanďané jsou samozřejmě velmi dobří, ale Ukrajina ani Gruzie se nedají podceňovat. S mládeží šly v poslední době hodně nahoru. Já myslím, že půjde o čtyři vyrovnaná mužstva.

V družstvu máte několik krajánků. Je na nich znát, že hrají v Celticu nebo Liverpoolu?

Kvalitu určitě mají, proto jsou také v reprezentaci. Hlavně Filip Twardzik je na velmi dobré úrovni a je to opora mužstva. Ostatní nejsou o moc horší, dá se to srovnat s hráči z našich soutěží.

Kolik z hráčů vaší reprezentace má šanci dostat se až do reprezentační­ho áčka?

Přesné číslo vám neřeknu. U mládežnických výběrů jsem tři roky. Co můžu sledovat, tak si myslím, že těch kluků, co mají šanci se dostat až na vrchol, je tam dost.