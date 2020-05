V jaké fázi je vaše rehabilitace?

Zrovna ve středu jsem byl u doktora, který mi povolil zvolna zatěžovat nohu bez berlí. Budu moct začít třeba zlehka šlapat na rotopedu, v současné situaci nemám kam spěchat, když je sezona stejně zrušená. Ale už se strašně těším, až si zase kopnu do balonu.

Jak vlastně k vašemu lednovému zranění došlo?

Bylo to takové smolné. V sobotu jsem normálně odehrál za Líšeň přípravné utkání se Zlínem a byli jsme domluvení, že v pondělí se rozhodne, jestli mě klub angažuje. Jelikož miluju fotbal v každé podobě, tak jsem si šel druhý den zahrát sálovku v nižší soutěži a tam mi kost praskla. V pondělí jsem se pak dověděl, že by mě v Líšni asi brali, takže to mrzelo dvojnásob.

Až do vašeho zranění jste byl v Líšni spokojený?

Určitě. Zimní příprava mi hodně otevřela oči. Bylo to opravdu tvrdé, strašně moc jsme běhali, nic podobného jsem dřív nezažil. Ale taky to na nás pak bylo vidět. Před svým zraněním jsem se cítil fyzicky hodně dobře. Tu dřinu jsem bral pozitivně, pochopil jsem, že je to dobrá věc.

Už víte, kde budete působit v příští sezoně? Zatím jste stále hráč Lanžhota, ale není pro vás divize trochu málo?

To budu řešit, až budu úplně zdravý a připravený. Navíc jsem teď v karanténě doma na Slovensku. Klidně je možné, že zůstanu na podzim v Lanžhotě. Mám tady hodně kamarádů a v zimě navíc přišel trenér Dojčan, s nímž jsme společně sbírali mládežnické tituly v Senici. Pokud by ale přišla nějaká zajímavá nabídka z vyšší soutěže, tak bych ji zvažoval.

O tom, že byste na lepší soutěž měl, jste přesvědčil při podzimním pohárovém zápase s Baníkem Ostrava, v němž jste vstřelil i pěkný gól…

Ten zápas jsem si strašně užil. Zahráli jsme si proti špičkovému týmu před spoustou diváků, navíc jsem dělal o poločase rozhovor do televize. Prostě parádní zážitek!

Vy jste si zahrál první slovenskou ligu za Senici už v sedmnácti letech. Kde nastal ve vaší kariéře zlom, když hrajete ve třiadvaceti jen divizi?

Myslím, že mým problémem byl psychický blok. Abych hrál dobře, musím být v pohodě a cítit důvěru trenérů. A to v Senici bohužel nebylo. Když jsem do týmu naskočil, tak tam byla obrovská konkurence. Nevěřil jsem si a chodil hrávat spíš s juniorkou. Proto jsem zvolil jinou cestu a šel do nižších soutěží. Myslím, že to nebylo špatné rozhodnutí. Potřeboval jsem co nejvíc hrát a nabrat sebevědomí. A teď vidím, že i z divize se dá dostat výš.