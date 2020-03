S devátou příčkou po podzimu jsou v Krumvíři spokojeni. Zároveň si však v klubu uvědomují, že sestupové pásmo není zase tak daleko.

Trenér Michal Škrabko. | Foto: Jaroslav Hýbner

Zimní příprava vzbuzuje zatím v Krumvíři mírný optimismus. „Trenér nemůže být nikdy úplně spokojený, ale příprava proběhla podle plánu. Hodně jsme využívali umělou trávu v Dambořicích. Pozitivní je, že se nám podařilo udržet podzimní kádr, a to se nám ještě vrátili do tréninku dlouhodobí marodi. Takovým srovnávacím testem pro nás byl zápas s divizní Břeclaví, který jsme vyhráli 5:3. Můžeme být pyšní na to, že Krumvíř s nějakými dvanácti sty obyvateli patří ke špičce v okrese. Přitom tak dvě třetiny kádru tvoří vlastní odchovanci,“ vyzdvihuje práci s mládeží trenér Michal Škrabko.