Cenný skalp Břeclavi si v přípravě připsali fotbalisté SK Krumvíř. Divizního protivníka na domácím hřišti porazili 2:1. A to ještě neproměnili pokutový kop.

Fotbalisté Krumvíře (ve žlutých dresech) porazili v přípravě divizní MSK Břeclav 2:1. | Foto: Jaroslav Kicl

Po dvoutýdenním volnu se fotbalisté SK Krumvíř znovu sešli před týdnem a už stihli dva přípravné duely. V pátek vyhráli ve Valticích 2:1 a v úterý stejným poměrem zdolali i MSK Břeclav. „Ve Valticích to herně nestálo za nic, ve druhém utkání už to bylo lepší. I vzhledem k počasí jsme se nikam moc nehnali a hráli spíš ze zabezpečné obrany. Na šance byla asi lepší Břeclav, na druhou strany my jsme neproměnili penaltu. Výsledek nebyl až tak podstatný, nicméně potěší. S Břeclaví se utkáváme celkem často a výsledkově se nám proti ní daří. Určitě je to i tím, že se kluci proti celku z vyšší soutěže víc nahecují,“ poznamenal trenér Michal Škrabko.