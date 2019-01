Krumvíř - Sedmnáctiletý fotbalový záložník Lukáš Michna z Krumvíře svůj talent nepromrhal. Ve Slovácku jeho cena stoupá.

Krumvířský rodák Lukáš Michna to dotáhl přes Šardice a Slovácko až do mládežnické reprezentace. | Foto: Jan Tauber

Už před šesti lety mu prorokovali velkou budoucnost. Dnes sedmnáctiletý krumvířský rodák Lukáš Michna byl tehdy lídrem mužstva a oporou žákovského fotbalu v Šardicích a s týmem mistrů republiky se podíval do Lyonu na neoficiální světový šampionát fotbalistů do 12 let. A tím jeho fotbalová kariéra teprve začínala. Dnes už nahlíží do reprezentace do 19 let nebo na tréninky prvního mužstva Slovácka.

Do brány už ne

Přitom Michna, kterého může využít kouč devatenáctky Slovácka i reprezentační trenér Josef Csaplár v národním výběru jako podhrotového útočníka, začínal podle slov jeho otce Miroslava jako brankář. „Jednou ale jeho tým v zápase vysoko vedl, trenéři ho vyzkoušeli v poli a odtud už nebylo návratu, což je jen dobře," oddechl si Miroslav Michna.

„Když přijeli z Lyonu v roce 2007 jako mistři republiky, všimli si ho hledači talentů ze Slovácka a koupili si ho. Od dvanácti let vyrůstá v jejich akademii a bydlí na internátu. Je samostatný, fotbalu podřizuje vše, ale školu nefláká," říká jeho otec, který k fotbalu kromě Lukáše přivedl i svého druhého syna Davida. Ten ale nikdy nehrál vyšší soutěž než I.B třídu.

To jeho mladší bratr pomalu stoupal mládežnickými kategoriemi ve Slovácku, v uplynulé sezoně nastupoval ofenzivně laděný levonohý hráč za osmnáctku i devatenáctku 1.FC. V přípravě pak dostal možnost nahlédnout už i na několik tréninků ligového áčka.

Starty na prestižních akcích se Michnovi jen množí. Nejprve Memoriál Václava Ježka. Tři zápasy a dva góly. Poté Kouba Cup, který s výběrem jihomoravského a zlínského kraje vyhrál. Nebo třeba kvalitně obsazený petrohradský Memoriál Valentina Granatkina.

Hned při svém prvním startu za osmnáctku v srpnu loňského roku dal gól. Pozvánky dostal i na další přípravná utkání reprezentační osmnáctky a v nejbližší době snad i devatenáctky.

Zahraničí odmítl

Cíle má ale skromné. „Zatím je jeho cílem dostat se do prvoligového týmu a hrát Gambrinus ligu. Měl už nabídky i ze zahraničí, ze Švýcarska, ale Slovácko mu nabídlo profesionální smlouvu, tak zůstává," parafrázuje názory svého mladšího syna Miroslav Michna.

„Chci si udržet stabilní místo v ligovém týmu U19 ve Slovácku. A předvádět takové výkony, abych dostával stále pozvánky na další reprezentační srazy. Je mi jasné, že vše bude záležet pouze na mé výkonnosti. A snad nahlédnu jednou i do kabiny áčka," tvrdí.

Lukáš Michna studuje v Uherském Hradišti hotelnictví a turismus, ale kvůli fotbalu často chybí. Zatím to stíhá dohánět, ale brzy ho asi individuální plán nemine. Domů do Krumvíře se ale podívá jen málokdy, nejčastěji o víkendech. Pokud tedy nemá zápas nebo třeba reprezentační soustředění.

Zpracování míče, technika, fotbalové myšlení i dobrý fyzický fond. To jsou přednosti mladého fotbalisty, kterými může zaujmout reprezentační trenéry, aby jej vzali do národního výběru do 19 let, který se bude snažit projít kvalifikací na mistrovství Evropy.

„Trenér Csaplár Lukáše staví jako volného podhrotového hráče a k tomu tlačí i trenéra na Slovácku, aby se hráč nemusel stále přeorientovávat," říká Michna senior.

Vzor z Arsenalu

A tak jeho syn operuje ve stejných zónách fotbalového hřiště jako jeho vzor z dětství Tomáš Rosický. Kromě něj ale Michna kdysi obdivoval i Dominika Haška a lední hokej. Láska k fotbalu však zvítězila.

Dost možná se krumvířský rodák ukáže svým příbuzným i na jižní Moravě. Dosud totiž oblékal národní dres na zápasech po celé republice, ale mateřský kraj se mu zatím vyhýbá. „Pokud nejsem nemocný, jezdím za ním stejně na každý jeho zápas v Česku i v zahraničí," dodává hrdý otec.

LUKÁŠ MICHNA

Narozen: 2.5. 1995

Post: ofenzivní záložník

Současný tým: 1. FC Slovácko

Předchozí tým: Šardice

- pochází z Krumvíře, ale nikdy za něj fotbal nehrál, od 17 let reprezentuje, nasbíral 19 startů v národním dresu