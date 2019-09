Domácí výběr po šestém vítězství v sezoně poskočil už na druhou příčku pouze tři body za rezervu Jihlavy. „Chceme být do top trojky. Uvidíme po podzimu, zda budeme na dostřel špici. Takže cíle jako postup se budou řešit až na jaře,“ pronesl lanžhotský gólman Jakub Klimeš.

To brněnský nováček po čtvrté vysoké prohře klesl na osmou příčku. „Trápí nás individuální chyby. V zápasech si vytvoříme docela dost šancí, někdy se nám je podaří proměnit a dáme třeba tři góly ve Staré Říši, ale zase pět dostaneme po individuálních chybách. Se soupeří jako Zbrojovka a Lanžhot se stav 0:2 těžko otáčí,“ litoval kapitán Startu Lukáš Matyska.

Lanžhot vedl o dva góly po pětatřiceti minutách, když se dvakrát prosadil ukrajinský útočník Pavel Dovhanyuk. „Šli jsme do zápasu ze zabezpečené obrany s plánem využít toho, že se Start nevrací úplně dobře. V prvním poločase jsme dali dva góly, takže Start to musel otevřít a pro nás je úplně ideální hrát do otevřené obrany. Ve druhé půlce se projevila naše síla, kdy do vápna létal jeden centr za druhým a využívali jsme je,“ liboval si Klimeš.

Definitivní ránu zasadil svému týmu brněnský záložník Vlastimil Ryšavý, který uviděl červenou kartu v 52. minutě. „Lanžhot se na nás dobře připravil, zaskočilo mě, že bránil od poloviny, když věděl, že jsme na tom teď špatně. Myslel jsem, že na nás vletí. Domácí čekali na naše špatné přihrávky, chodili do brejků, z čeho jsme dostali první góly a po červené jsme se museli úplně zatáhnout. Lanžhot si s námi potom dělal, co chtěl,“ hlesl Matyska.

Devět minut po vyloučení Ryšavého už vedl Lanžhot 5:0, když se trefili Vítězslav Bárta a dvakrát Radim Kleiber. V 74. minutě ještě zkompletoval hattrick Dovhanyuk. „Čekal jsem, že Start nás prověří víc. Třikrát po sobě prohrál, takže jsme počítali, že hráči mají nůž na krku a musí vyhrát za každou cenu. Ale byla to pohoda, za což chválím naši obranu. Nešlo na mě nic, Start měl jen dvě standardky, které ani netrefil,“ pochvaloval si Klimeš.

Projevilo se, že obě mužstva se nacházejí v jiném rozpoložení. „Rozhodovala momentální psychická pohoda, předtím jsme prohráli tři zápasy v řadě docela velkým rozdílem. Náš tým na to herně má, ale jsme na tom teď hodně špatně a od Lanžhota jsme dostali tvrdou lekci,“ uznal brněnský kapitán.

Sokol Lanžhot - Start Brno 6:0

Poločas: 2:0

Branky: 19., 35. a 74. Dovhanyuk, 59. a 61. Kleiber, 57. Bárta

Rozhodčí: Hanák – Slováček, Zapletal

Žluté karty: Dobšíček, Královič – Svoboda

Červená karta: 52. Ryšavý (Start)

Diváci: 365

Lanžhot: Klimeš – Dobšíček, Bárta, Krejčíř, Mikúšek – Hílek (80. Simandl), Bartoš (86. Bakus), Kleiber, Šenk – Dovhanyuk, Královič (82. Svitok)

Start: Šurkala – Praks, Svoboda, Krištof – Matyska, Pelc, Mach, Pařízek, Ryšavý – Chyla (68. Švancara), Musil