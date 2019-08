O historický zápas byl na jižním cípu Moravy velký zájem. Lanžhotští se totiž poprvé dostali až do druhého kola poháru, poprvé hráli s týmem z nejvyšší ligy a poprvé byli živě v televizi. „Na každém kroku se o tom ve městě mluvilo. Fanoušci mě strašně překvapili, jak fandili a žili tím. Už s prvními kroky na hřišti jsem měl husí kůži,“ liboval si jediný domácí střelec Timotej Královič.

Utkání s Baníkem bylo pro fotbalisty zápasem sezony. Mělo však i stinné stránky. „Minulý týden po losu toho byla plná kabina. Už jsem zakázal mluvit o Baníku. Nakonec to ale psychicky unesli v pohodě,“ řekl k očekávání lanžhotských hráčů před včerejším duelem trenér Milan Valachovič.

První gól přišel od Baníku hned po dvou minutách. „Hlavou mi proběhly všelijaké myšlenky, ale říkal jsem si, že šance přijde. A přišla,“ líčil Královič, který hned o osm minut později vyrovnal.

Stav 1:1 vyburcoval jak fanoušky, tak hráče. „Po vyrovnávajícím gólu do kluků jako by došla euforie, že můžeme hrát s Baníkem. Zbytečně jsme to otevřeli. Určitě jsme měli být zajištěnější,“ hodnotil Valachovič.

I přes prohru zůstane fotbalistům Lanžhota nesmazatelná vzpomínka. Ze všech nejvíc asi tomu hráči, který překonal gólmana hostí. „Bylo to nádherné. Když jsem byl sám před brankářem trochu jsem se lekl, ale jsem strašně rád, že to tam padlo. Kluci mi hned po zápase ukazovali video, takže to i dobře vypadalo. Doma si to pustím klidně ještě dvakrát nebo třikrát,“ liboval si Královič.

Není jediným, kdo si zápas pustí ze záznamu. Kromě týmového rozboru se na něj zpětně podívá i trenér. „Sám jsem si kvůli tomu koupil asi dvoumetrovou televizi, abych z toho měl zážitek,“ smál se Valachovič.

V základní sestavě Ostravy nastoupil bývalý reprezentant Milan Baroš. Na Šlajsi, jak se stadionu říká, byl největší hvězdou. A to nejen pro fanoušky, ale i hráče. „O fotku nikdo z hráčů neprosil, ale vyměnil jsem si dres se stoperem,“ řekl Baroš, který svému týmu pomohl dvěma góly.

Valašský rodák má domov sice trochu severněji, jih však neopomíjí. „Morava je krásná, mám k ní vztah. Ty vesničky jsou moc hezké a jak severní, tak i tu jižní mám rád,“ chválil region ostravský útočník.

Domácí i hosté se nemohli nabažit fanouškovské kulisy, která předčila očekávání. Více než tři tisíce diváků vytvořilo v Lanžhotu rekord, který potrápí i oblíbené hody. „Nevím, tři tisíce lidí z Baníku asi hody těžko doženou,“ rozmýšlel domácí kouč.

Sokol Lanžhot - Baník Ostrava 1:3

Poločas: 1:3. Branky: 10. Královič – 2. Smola, 28. a 35. Baroš. ŽK: Mikúšek, Lapin – Procházka, Jánoš, Lalkovič, Šindelář, Granečný. Rozhodčí: Machálek – Podaný, Dobrovolný. Diváci: 3156.

Sokol Lanžhot: Klimeš – Šenk, Mikúšek, Bárta, Dobšíček – Hílek, Krejčíř – Královič, Bartoš (89. Bakus), Kleiber (79. Lenhard) – Dovhanyuk (83. Lapin).

Baník Ostrava: Budinský – Celba, Pokorný, Procházka (46. Šindelář), Granečný – Holzer, Kaloč, Jirásek (46. Jánoš), Lalkovič – Baroš, Smola (63. de Azevedo).

JAN MAZÁČ