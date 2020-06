Fotbalisté Lanžhota začali s tréninkem po „koronapauze“ trochu později než většina ostatních týmů, ale postupně se dostávají do formy. O tom svědčí i jejich dobré výkony z posledních dvou přípravných zápasů s Mutěnicemi a Stráním.

Už ve středu přehráli účastníka krajského přeboru z Mutěnic 3:0. „Soupeř velmi dobře bránil a předváděl běhavý fotbal. Na jejich výkonu byla patrná stopa trenéra Houšky. Zápas jsme rozhodli až v poslední čtvrthodině, kdy soupeř trochu prostřídal sestavu. S přístupem naších hráčů jsme ale byli spokojení, slušná byla také přípravná fáze,“ pochvaloval si asistent Přemysl Kovář.

Možná ještě lepší výkony předvedli jeho svěřenci proti Strání, i když tomu výsledek 2:1 až tolik neodpovídá. „Osmdesát minut jsme hráli výborně a kdyby byl stav 6:0, tak by se nikdo nemohl divit. Bohužel jsme si dojem pokazili poslední desetiminutovkou, kde jsme si zápas zkom-plikovali a nakonec to ještě klidně mohlo skončit i 2:2,“ poznamenal Kovář.

Jeho slova v podstatě potvrdil i hostující kouč Erik Sameš. „Lanžhot byl po celý zápas lepší, měl více brankových příležitostí. Největší rozdíl byl v tom, že domácí hráči byli daleko přesnější a trpělivější v kombinaci,“ uznal trenér Strání.

Lanžhotští hráči už budou trénovat bez větší přestávky až do začátku nového soutěžního ročníku, i když třeba právě tento týden je čeká volnější režim. „Budeme mít jen dva tréninky a pak v sobotu od 11 hodin zápas v Rosicích. Někteří kluci si budou doléčovat zranění. Naopak by s námi už měl začít trénovat Ukrajinec Artur Pidručnyj, který byl v karanténě. A pár minut už proti Strání odehrál dlouhodobě zraněný Timotej Královič. Možná přijde ještě někdo na zkoušku, ale to bych nechtěl předbíhat,“ doplnil k podobě kádru Přemysl Kovář.