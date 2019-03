„Na začátku zimy nám oznámilo šest hráčů, že odchází do Rakouska a na Slovensko. Takže jsme začínali s jedenácti hráči, což určitě nebylo ideální. Postupně se nám ale podařilo kádr doplnit, takže momentálně můžeme být spokojeni Možná budeme hrát trochu něco jiného než na podzim a chvíli bude asi trvat, než si na sebe mužstvo v novém složení úplně zvykne. Podle mě budeme na jaře ale určitě pracovitější,“ prohlásil trenér Milan Valachovič.

Naopak ho příliš nepotěšily dva zrušené přátelské zápasy, které trochu narušily celou přípravu. „Bylo to opravdu nepříjemné. Nejprve nám utkání odřekla juniorka Spartaku Trnava, kde se to ještě dalo pochopit. Pak nám ale na poslední chvíli zrušila zápas i brněnská Svratka a tam už jsem tomu moc nerozuměl,“ poteskl si Valachovič.

Nejvíce se mu naopak zamlouval test s juniorkou Slovanu Bratislava, přestože s ní Lanžhot prohrál 0:2. „Ten zápas měl opravdu kvalitu, soupeř nás dostatečně prověřil. Hráli v kombinovaném složení s několika zkušenými hráči, nastoupil třeba i bývalý slovenský reprezentant Filip Hološko, který vzápětí přestoupil do Slovácka,“ přidal zajímavost lanžhotský kouč.

Coby divizní nováček je Sokol Lanžhot po podzimní části na velmi pěkné sedmé příčce tabulky. „Pro jaro si nějaké velké cíle nedáváme. Sestup už nám snad nehrozí a na čele tabulky si naopak hraje silné Blansko tak trochu svoji vlastní soutěž. Tím nechci říct, že není o co hrát, vždycky půjde o vítězství, o prémie a o prestiž. Budeme mít ale přece jen trochu víc klidu na to, abychom stabilizovali kádr a co nejlépe ho připravili na další sezonu,“ dodal Milan Valachovič.

Lanžhot čeká před začátkem jarní části divize ještě generálka s HFK Olomouc, kterou sehraje na domácím hřišti v sobotu od 11 hodin.