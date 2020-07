Fotbalisté Lanžhota museli před týdnem oželet přípravné utkání se Znojmem, které bylo nakonec zrušené, v sobotu přivítali na domácím hřišti účastníka třetí slovenské ligy z Dunajské Lužné. A byla to jednoznačná záležitost!

Lanžhot zvítězil hladce 8:0, když svého soupeře předčil ve všech směrech. „Soupeř byl trochu oslabený, protože mu v létě odešlo několik hráčů. S výkonem týmu ale musíme být stoprocentně spokojeni. Hlavně s prvním poločasem, který byl z naší strany skvělý a na hřišti jsme naprosto dominovali. Po přestávce už to byl trochu profesorský výkon,“ uvedl k zápasu lanžhotský asistent Přemysl Kovář.

Pro domácí nebyl pozitivní pouze výsledek, ale hlavně fakt, že se managementu konečně podařilo najít gólového útočníka, po němž trenéři tolik prahli. Hned čtyři branky totiž vstřelil Slovák Roman Sábler, který naposledy působil v rakouském Spratzernu. „Tenhle přestup se našemu vedení opravdu povedl, takový hráč nám v ofenzivě určitě hodně pomůže. Přestup už je víceméně jistý, chybí jen vyřídit nějaké formality z Rakouska,“ liboval si Kovář.

Čtyřiadvacetiletý Sábler byl v minulosti dokonce v kádru slovenské jednadvacítky a v nejvyšší soutěži odehrál celkem 56 utkání v dresech Dunajské Stredy, Podbrezové a Myjavy. Svoje střelecké schopnosti potvrdil proti Dunajské Lužné čtyřmi trefami, další góly Lanžhota přidali Ukrajinec Pidruchnyi, Krejčíř a dvakrát byl úspěšný Ciprys.

Generálku před startem nového soutěžního ročníku sehraje Sokol v neděli od 17 hodin, kdy přivítá na domácím trávníku rezervu druholigové Vysočiny Jihlava. Do divize pak Lanžhot vstoupí v nedělí 9. srpna opět doma v atraktivním derby s Hodonínem, který se letos přesouvá ze skupiny E do lanžhotské skupiny D. „Jsme hrozně rádi, že se s Hodonínem utkáme, bude to pro oba celky i pro diváky velké derby. Soupeře už jsme v přípravě mapovali a je nám jasné, že nás čeká na úvod silný soupeř. Navíc ve druhém kole hrajeme na půdě juniorky Zbrojovky, takže máme hned ze startu asi dva nejsilnější soupeře,“ dodal Kovář.