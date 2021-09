Po třech úvodních kolech to s Lanžhotem nevypadalo nejlépe, když měl na svém kontě nečekaně tři porážky. Poté se však jeden ze spolufavoritů soutěže zvedl a nyní drží sérii čtyř výher v řadě. Po výhře 3:0 nad Humpolcem jsou už svěřenci trenéra Jaroslava Hílka na páté příčce divizní tabulky. Za zmínku určitě stojí parádní divácká návštěva - nedělní utkání v Lanžhotě sledovalo 650 diváků!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.