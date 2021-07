Nový domácí kouč Jaroslav Hílek by už měl využít i některé nové posily. Už o víkendu nastoupily dvě v Rohožníku, kde Lanžhot s nováčkem druhé slovenské ligy po solidním výonu prohrál těsně 1:2. Na stoperu se představil Tomáš Milota a ve středu zálohy Peter Balážik. Oba naposledy působili ve slovenských Malženicích, Milota má zkušenosti také z druholigové Skalice. „Nastoupit by měli i proti Líšni a není vyloučené, že už představíme ještě i nějaké další posily,“ láká diváky sportovní manažer Jiří Bartoš.

Tahákem bude určitě i trenér hostující Líšně Milan Valachovič, který ještě nedávno působil právě na lanžhotské lavičce a s klubem je pevně spjatý. „Nám už skončila doba, kdy jsme víc trénovali kondici. Máme nyní soustředění v Mikulově, kde nás čeká šest tréninkových jednotek a dva zápasy. Proti Lanžhotu si chceme vyzkoušet větší držení balonu. Hrajeme o dvě soutěže víc než, ale domácí mají velice kvalitní mužstvo a v poháru před rokem nás hodně potrápili. Zápas skončil jen 0:1 a ve druhém poločasu si troufnu říct, že byl i lepší. Nemůžeme to odehrát na půl plynu, jedná se o přípravný zápas s kvalitním soupeřem, ale určitě bychom chtěli být v tom zápase víc na míči a vyzkoušet si tam víc ofenzivní věci, do kterých jsme se se Spartou a Baníkem tolik nedostávali. Příprava je letos opět velmi kvalitní, co se týče soupeřů, a na soustředění se teď chceme věnovat i taktice," uvedl Valachovič.

Středeční duel má nejen sportovní rozměr. Dobrovolné vstupné bude věnováno postiženým nedávným tornádem, na které sbírkami přispějí i hráči obou týmů. „Po dohodě se starosty jsme v regionu vybrali čtyři postižené rodiny, kterým bychom chtěli takto pomoct,“ doplnil Bartoš.