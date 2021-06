Hlavním iniciátorem celé akce byl lednický kouč Mojmír Bezucký. „Když byla zrušena jarní část sezony, tak jsem přemýšlel nad nějakou náhradou, která by byla zajímavá pro všechny zúčastněné. A vymysleli jsme dlouhodobý turnaj, při němž se hrají každý víkend dva zápasy na jednom hřišti. Lákadlem pro ostatní týmy je určitě účast divizního MSK Břeclav. A od sponzorů máme slíbené i nějaké zajímavé ceny,“ prozradil Bezucký.

Turnaj vyvrcholí v sobotu právě v Lednici, kde se utkají od půl jedenácté Valtice s domácím týmem a poté od 12.45 Velké Pavlovice s Velkými Bílovicemi. Hráči Moravanu přitom budou hrát o celkové prvenství, protože se jim podařilo porazit i favorita z Břeclavi. „Pro nás to byla historická výhra. Už loni jsme hráli z Břeclaví vyrovnaný zápas, ale prohráli jsme 1:2. Teď to z naší strany paradoxně nebylo herně tak dobré a soupeř nás přehrával, jenže se gólově neprosadil a my jsme naopak v poslední minutě využili jeden brejk. O víkendu jsme ale naopak prohráli s Velkými Pavlovicemi, což nás posadilo zpátky na zadek. A možná je to dobře, že to přišlo už teď,“ poznamenal Bezucký.

Se svým týmem bude chtít v nadcházející sezoně hrát na špici tabulky I.A třídy. „Vzhledem k tomu, že jsme byli loni po podzimu na druhém místě bez prohry a jen se dvěma remízami, tak bychom chtěli být i letos hodně nahoře. Myslíme i na postup do kraje, ale nebude to jednoduché. Silné bude určitě opět Veselí a dost posílily Velké Pavlovice. Nám naopak odešli Pálka, Vejvančický nebo Pospiš, budeme mset ještě někoho přivést. Posilou bude určitě Lukáš Prokop, dlouholetý gólman Břeclavi. A věřím, že se nám brzy podaří do áčka začlenit i nějaké odchovance. S mládeží se totiž v Lednici pracuje velmi dobře. Máme sedm mládežnických týmů a v každém je okolo dvaceti hráčů. To v dnešní době může říct málokdo,“ pochvaluje si Mojmír Bezucký, který vidí v klubu slibnou perspektivu.