Břeclav - Osm let strávil forvard Miroslav Pekárek v dresu břeclavských klubů. Nyní odchází do Rakouska.

Miroslav Pekárek ještě v dresu Břeclavi. | Foto: DENÍK/Jaroslav Kicl

Neuvěřitelný výskok. To je hlavní poznávací znamení útočníka Miroslava Pekárka. Po osmi letech v břeclavských klubech si nyní zahraje v rakouském lázeňském městečku Laa an der Thaya.



Jaké byly pocity, když jsi opouštěl břeclavskou kabinu?

Po těch letech na mě samozřejmě padl mírný smutek. Ale byl jsem s tím srovnaný již dlouho. Dokonce jsem chtěl skončit již před rokem.



Ta poslední sezona se ti ale příliš nepovedla…

Ano. Letos už jsem cítil, že to není ono. Nepadalo mi to tam a měl jsem i trochu smůlu. Člověk by měl skončit na vrcholu sil, proto jsem se rozhodl změnit dres.



Jdeš hrát rakouskou regionální soutěž. Co víš o týmu z Laa?

Je to trochu krok zpátky. Ale aspoň budu mít čas na rodinu. Hrál jsem za ně přípravné utkání a vstřelil tři branky.

Kvalita je někde na úrovni naší I. B třídy. Hráči jsou běhaví, ale na rozdíl od Čechů jim chybí to fotbalové myšlení. V Laa je krásný nový stadion, na fotbal chodí pět stovek lidí, takže si polepším.



V němčině problém nebude?

Německy umím perfektně.



Jak jsi se do Rakouska vlastně dostal?

Doporučil mě známý a oni se pak na mě byli podívat. Měl jsem ještě nějaké další nabídky od nás i z Rakouska.



Kdo ti bude z břeclavského týmu nejvíce chybět?

Celá kabina. Nerad bych někoho jmenoval. Klukům ale budu pořád fandit, a když mi to vyjde, půjdu se na jejich zápasy podívat.