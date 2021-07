Tradiční dorostenecký turnaj na památku bývalého mládežnického trenéra brněnské Zbrojovky Františka Harašty letos hostily stadiony čtyř celků z Břeclavska - SK Rakvice, TJ Moravan Lednice, TJ Slavoj Velké Pavlovice a Moravský Žižkov.

Mužstva se utkala ve skupinách každý s každým, následovaly zápasy o konečné umístění na základě umístění ve skupině. Ve skupinách i o konečné umístění se hrálo 2x25 minut s desetiminutovou přestávkou.

Celkovým vítězem turnaje se stal výběr Bratislavského fotbalového svazu, který ve finále zdolal Sigmu Olomouc 2:0. Bronz nakonec získala česká reprezentace do 16 let, která tak nastupovala proti o rok starším soupeřům. V duelu o třetí místo porazila Viktorii Plzeň 4:1. „Je to náplast po semifinálovém zklamání, kdy jsme prohráli a přišli tak o finále. Vždy je lepší, když konec srazu je pozitivně zakončený, navíc podpořený velmi dobrým výkonem, čtyřmi vstřelenými brankami. Je to určitě pozitivní závěr,“ pochvaloval si trenér Petr Havlíček.

Konečné pořadí turnaje:

1. Bratislavský FZ U17

2. Sigma Olomouc U17

3. ČR U16

4. Viktoria Plzeň U17

5. Baník Ostrava U17

6. Zbrojovka Brno U17

7. Slavia U17

8. Sparta U17