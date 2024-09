Pro předplatitele

Kryštof Neduchal dnes 10:06

Není to poprvé, kdy na fotbalový stadion v Lanžhotě přijede mládežnická reprezentace. Na Břeclavsku se od středy do neděle hraje jubilejní 30. ročník memoriálu Václava Ježka, který startuje zápasem Česka s Walesem právě v Lanžhotě. „Pro každé malé město nebo vesnici je to svátek. Kdysi u nás hrála kvalifikaci sedmnáctka, byla to generace Petra Čecha. Podívejte se, jací z nich pak vyrostli hráči,“ řekl lanžhotský sportovní manažer Jiří Bartoš.