Návrat do známého prostředí. Po dvouleté pauze zpátky nazul kopačky a vyběhl na hřiště. Někdejší prvoligový útočník Milan Pacanda se v šestačtyřiceti letech vrátil k fotbalu, nastupuju v B skupině deváté ligy na Vyškovsku za Vícemilice. „Jsem strašně rád, že ho máme. I v jeho věku hraje výborně, když dostane balón, pořád to tam je,“ řekl vícemilický kouč Miroslav Hanák.

Ten v létě musel složit téměř nové mužstvo. „Skoro deset hráčů mi odešlo do sousedních Bučovic, máme strašně moc mladých kluků, kterým je osmnáct let. Zatím je to smutné, protože jen prohráváme, ale věřím, že se to zlepší,“ přál si trenér.

Chybějící zkušenosti získaly Vícemilice v bývalém ligovém kanonýrovi. „Milan hrál naposledy za Chvalovice, ale pracoval tam někde na hotelu a na fotbal neměl moc čas. Soboty, neděle trávil v práci,“ prozradil Hanák.

Když se nedávno Pacanda přestěhoval do Blučiny, angažovaly ho zpátky Vícemilice, kde už v minulosti několikrát hrál. „Milanovi jsem v minulosti pomohl, na oplátku mi slíbil, že pomůže zase mně. Navíc už se na vyšší třídu ani necítí,“ uvedl.

Někdejší obrovský talent českého fotbalu zlepšil i svou životosprávu. „Bydlí v Blučině u své holky, která na něj má dobrý vliv. Jezdí v týdnu i na tréninky, což mě docela překvapilo,“ netajil Hanák.

Kromě Vícemilic dostal Pacanda i nabídku ze Zbrojovky Brno, tu však odmítl. „Měl tam vést individuální tréninky, ale asi to pro něho není. On je spíš tišší, nevím, jak by tam klukům něco vykládal,“ podotkl lodivod.

Ve staronovém klubu od něj očekávají především vstřelené branky. Ve třech zápas, do nichž naskočil, zaznamenal Pacanda zatím jednu. „Když dostane balon do nohy, je na něj skvělý pohled. I když už tam není třeba taková rychlost, protihráči mu nemůžou vzít balon, pořád jsou na něho fauly. Vím, že na sobě pracoval, i když v posledních letech nehrál. Půjčoval jsem mu balóny, chodil sám trénovat na hřiště v Blučině,“ prozradil Hanák.

Toho pojí s Pacandou dlouholeté přátelství. „Před devíti lety jsem ho přivedl do Vícemilic poprvé. Bydlel tady nedaleko Bučovic. Když měl nějaké aféry, které popisuje ve své knížce, pomohl jsem mu. On mě nikdy nezklamal, vždycky splnil, co mi slíbil,“ dodal vícemilický stratég.