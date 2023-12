Navrátilův přestup byl úkaz, vzpomíná Valachovič. Co říká na formu Lanžhota?

Trenérská ikona. Ve třetí lize vedl MSK Břeclav, o pár let později usedl i na lavičku konkurenčního Lanžhota. Současný trenér druholigových fotbalistů Líšně Milan Valachovič byl před jedenácti lety i u hvězdného přestupu Jaroslava Navrátila z Břeclavi do nizozemského celku Heracles Almelo. „Byl to úkaz, který doteď nikdo nepřekonal. Nevím, jestli se to vůbec ještě někomu podaří,“ řekl šestapadesátiletý Valachovič.

Líšeňský trenér Milan Valachovič (vlevo) s Pavlem Vrbou při pohárovém utkání v Lanžhotě. | Foto: Jaroslav Kicl