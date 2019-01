Břeclavsko – Podzimní fotbalové soutěže v republice i v kraji se tento víkend přehoupnou do své poslední třetiny. Nabízíme vám pozvánku na utkání, která můžete osobně navštívit.

Břeclavští fotbalisté (ve žlutém) - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Daneš

Jako první ale zmíníme třetiligové fotbalisty MSK Břeclav. Ti hrají už v sobotu dopoledne na hřišti loni ještě druholigového Třince. Výhodou pro hostující Jihomoravany může být to, že Třinečtí dohráli v týdnu odložené utkání s béčkem Ostravy (1:2).

„Může to být naše výhoda, že Třinec ztratil tři body. Kromě únavy se může projevit i to, že chtějí jít jednoznačně opět do druhé ligy, musí vyhrát, a to bude jejich hráče svazovat. Přesto si uvědomuji, že je soupeř hlavně doma nesmírně silný. S bodem bych byl spokojený," tvrdil Valachovič, který na sever Moravy odjel po lehkém tréninku v plné síle už v pátek odpoledne.

Sobotní nabídka fotbalu nabízí v krajském přeboru od 15 hodin zápas druhých Novosedel se čtrnáctým Rajhradem. „Pro nás jsou v momentální situaci domácí zápasy těžké, očekává se od nás vítězství. Naši útočníci jsou ale v top formě, jsou důrazní a běhaví, takže jen bránit rozhodně nebudeme. Máme zažitý nás herní styl, který měnit nebudeme, dokud na nám na něj někdo nepřijde. Jen silný tým dokáže vyhrát dvakrát po sobě doma, takže to chceme potvrdit," směje se kouč Novosedel Bohdan Ryšavý.

Druhý zástupce v krajském přeboru z Břeclavska hraje také doma. Šance získat body je však hodně vzdálení. Poslední Podivín totiž hostí dnes od 15 hodin vedoucí Blansko.

O soutěž níž, v I.A třídě, se v sobotu od 15 hodin utká Moravan Lednice na domácím trávníku s Bučovicemi. „Kromě Tomáš Wolgemutha, který je na delší dobu za mořem budeme kompletní. Máme teď vlastně anglický týden, kromě Bučovic hrajeme ve středu dohrávku v Bořeticích (16:00). Z těchto utkání proti hratelným soupeřům očekávám šest bodů. Bučovice jsou letos jeden z těch slabších soupeřů, takže nesmíme nic podcenit. Musíme dát brzy branky, rozhodnout to a dohrát zápas v klidu," přeje si úspěšný lednický stratég Miroslav Pekárek.

Nedělní dopoledne potom nabídne od 10:30 hodin hodový fotbal v Kosticích. Tamní Sokol bude hostit v rámci okresního přeboru hráče Velkých Bílovic.

Nedělní odpoledne pak nabídne dvě zajímaví derby v I.A třídě. Od 15 hodin hrají Velkopavlovičtí v Lanžhotě a do Bořetic dorazí fotbalisté nedalekých Rakvic.

„Celkem nás kosí zranění a nemoci, ale vyhlížím přesto k zápasu optimisticky, rozhodně nechceme prohrát. Nebudeme čekat, až nás soupeř zavře před šestnáctkou, chceme hrát odvážně," dodal k blížícímu se zápasu bořetický trenér Michal Škrabko.