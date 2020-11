V Nizozemsku jste působil téměř osm let a také tam založil rodinu. Jak došlo k tomu, že jste zamířil do Maďarska?

V létě mi končila smlouva v klubu Go Ahead Eagles. S vedením jsme se v zimě lehce bavili o možnostech zůstat, ale chtěl jsem počkat do léta, až budu volným hráčem. Jenže potom se to všechno domotalo s Covidem. Nastaly problémy ohledně financí a v možnostech klubu pak už nebylo, abych zůstal. Od konce června jsem byl bez klubu, pokračoval sám doma v individuální přípravě a čekal, co bude. Mého agenta Davida Nehodu kontaktovalo několik klubů z Ruska, Izraele, Lotyšska nebo Turecka, ale nic z toho nebylo úplně konkrétní. Až potom přišla nabídka z Maďarska. Trenér s prezidentem klubu viděli moje videa a byli spokojeni, hodně o mě stáli. Navíc je to o něco blíž do Česka než z Holandska a také finančně to pro mě bylo zajímavé.

Jak jste zatím v novém působišti spokojený?

Spokojenost zatím asi je. Klubu se daří, možná víc, než se čekalo. Přítelkyně se synem jsou tu taky. Je to tu hodně podobné jako v Česku, akorát je vše zkomplikovane kvůli Covidu,. Jako všude ve světě.

Můžete srovnat nizozemskou a maďarskou ligu?

Fotbalová liga je tu oproti Holandsku taková divočejší. Myslím tím, že balony hodně lítají sem a tam, stává se tu více nepřesností. V lize je jen dvanáct týmů a co jsem poznal, tak se dá hrát s každým. V lepších dnech i s Ferencvárosem. Bodově je to tu hodně blízko, a třeba loni bylo dvě kola před koncem ohroženo sestupem asi pět klubů. Navíc je tu zajímavost, díky dvanácti týmům se tu hraje každý s každým celkem třikrát.

Jaká jsou v Maďarsku aktuální opatření proti Covidu?

Momentálně je situace taková, že od osmi hodin večer do pěti ráno je zákaz vycházení. Roušky jsou povinné vždy a všude, i venku. Restaurace slouží jen jako výdejny jídla. Z klubu nemáme doporučeno opouštět město a ven chodit jen v nutných případech. Každý týden nám dělají testy na Covid, i když se nic nehraje. Ještě do předminulého týdne se fotbal hrál normálně s diváky, ale ani to už neplatí a teď se hraje bez nich. Takže se situace spíš zhoršuje.

Jak to máte s bydlením a rodinou? Ještě na jaře jste přemýšlel o tom, že byste se v Nizozemsku zabydlel natrvalo…

Bydlení se právě snažíme nějak dořešit. Tady v klubu mají takovou zásadu, že všichni hráči žijí přímo v Kisvárde. A poněvadž to není velkoměsto, tak je tu problém sehnat něco k bydlení. Takže doteď jsme bydleli v takovém provizorním bytečku. Naštěstí ještě těsně před zavřením hranic sem přítelkyně se synem přiletěli za mnou, jinak by asi byli pořád v Holandsku a já tady sám. V Holandsku jsme před dvěma lety koupili dům, a ten si zatím necháváme s tím, že se o něj zatím stará švagr. Synovi budou v únoru dva roky, do školky zatím nebude muset, takže ideální čas na nějakou dobu ještě být v zahraničí bez nutnosti chodit do maďarské školky.

Na jak dlouho máte v Maďarsku smlouvu?

Smlouvu mám na dva roky a pak se uvidí, co bude dál.

Nejste sám překvapený, jak se klubu zatím daří? Jaké jsou ambice Kisvárdy?

Zatím jsme na tom asi lépe, než kdo očekával, ale jak už jsem říkal, liga je tu hodně vyrovnaná. Možná až na dva až tři top kluby. Myslel jsem si, že se budeme pohybovat někde uprostřed tabulky. A co jsme se bavili, tak by samozřejmě bylo super se poprat o místa do Evropské ligy, ale zatím bych nepředbíhal.