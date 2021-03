V rodných Hruškách jako kluk s fotbalem začínal. Přes Hodonín a Poštornou se dostal až do první ligy, kde postupně oblékal dres Slovácka, Slavie, Sparty, Zlína i Plzně.

Ve třinácti letech zamířil Vladimír Malár z Hrušek do Hodonína, což byl důležitý krok v jeho kariéře. | Foto: archiv Vladimíra Malára

Na závěr hráčské kariéry se Vladimír Malár vrátil opět do Hrušek, kde nyní hraje okresní přebor. Kruh se uzavřel. „Registračku jsem měl asi až od sedmi let, ale míč jsem proháněl mnohem dřív. Za Hrušky hrál i můj brácha, takže jsem se u hřiště pořád motal. Byli jsme celkem dobrý ročník. Ne že bychom měli nějaké velké úspěchy, ale pár turnajů s okolními vesnicemi jsme vyhráli. Na jednom z nich si mě všimli ze Sigmy Hodonín a já tam ve třinácti přestoupil. To byl asi důležitý krok. V Hruškách jsme byli tak čtyři vyrovnaní kluci, ale jim se asi jinam nechtělo,“ vzpomíná Malár na své začátky.