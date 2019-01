Břeclav – Tomáš Vlček, vytáhlý mladý muž, který již s fotbalem poznal řadu kvalitních klubů, je ve třetiligovém celku MSK Břeclav ve svých osmadvaceti letech nejstarším hráčem.

Tomáš Vlček, hrotový útočník třetiligového celku fotbalistů MSK Břeclav. | Foto: DENÍK/ Jaroslav Hýbner

Mezi dvacetiletými mladíky se ale cítí dobře, věkový rozdíl si nepřipouští, naopak může ze svých nastřádaných zkušeností pomoci mladším spoluhráčům dobrou radou. A to nejen na poli sportovním, ale zejména na poli financí, v němž je jako vysokoškolsky vzdělaný ekonomický inženýr doma. Vystudovanou profesi na hřebík nepověsil, má na starosti finance v rodinné firmě v Brně, mezi níž a fotbal rozděluje svůj čas.

„S fotbalem jsem začínal v šesti letech v rodném Pelhřimově. Zůstal jsem tam až do staršího žactva, tehdy jsem ale ještě hrával ve středu zálohy. Jako dorostenec jsem hrával, ještě stále jako záložník, v dresu Českých Budějovic. Hráli jsme tehdy první ligu,“ vzpomíná hrotový útočník MSK.

Na nejvyšších úrovních se Vlček pohyboval i po přechodu do kategorie mužů, to už ho ale trenéři posunuli do útoku, protože se mu střelecky dařilo. V prvoligové Příbrami byl dokonce v širším kádru áčka, ligu hrál, ale ne stabilně.

„Vzpomínám na zápas na Letné proti Spartě, kde jsem jako devatenáctiletý mladý fotbalista hrál před desetitisícovou návštěvou. Navíc Sparta byla mým oblíbeným klubem a doteď se cítím být sparťanem,“ přiznává se osmadvacetiletý fotbalista.

V Příbrami odehrál dvě sezony, další dvě hrál druhou ligu v Pardubicích a odsud se dostal na Moravu do dalšího druholigového celku z Fulneku. Následovalo roční působení v přístavním městě Volus v Řecku v klubu Olympiakos. V řecké druhé lize se mu dařilo, a když vstřelil hattrick, tak ho vděční fandové nosili týden na ramenou. Škoda, že se jeho manažer s vedením klubu nedohodl na prodloužení smlouvy a po roce se vysoký útočník musel vrátit zpět do vlasti.

Po návratu do České republiky zamířil do Hlučína, pak si odskočil zahrát slovenskou první ligu do Ružomberoku a odsud měl namířeno do české nejvyšší soutěže do Slovácka. Z toho nakonec sešlo, a od srpna 2011 je Tomáš Vlček hrotovým útočníkem v MSK.

Tomáš Vlček má rád veškerý sport, také často navštěvuje kino nebo si promítá filmy a je i vyznavačem cestování. Bydlí v Brně u bratra Lukáše, který je o dva roky starší, ale má i svůj vlastní byt v Praze, který již pár let sdílí se svou přítelkyní.

Tomáš je vysoký 190 centimetrů, ale na svou výšku je docela obratný. „Podle mě jsem silný na míči, umím ho zpracovat a podržet. Zlepšovat v technice už se můžu jen stěží, jen bych mohl být efektivnější při střelbě,“ přemýšlí Vlček.

Pro soupeře je nebezpečný jak na zemi, tak ze vzduchu. Střílí pravou nohou, v paměti má ale i podařené góly, které padly z jeho levačky. Kromě toho se díky své výšce dokáže prosadit i hlavou po standardních situacích. Místo ran maximální silou raději volí technické, umístěné, střely. Obdivuje Zlatana Ibrahimoviče, to je útočník podle jeho gusta.

Spokojený s Vlčkovy výkony je i trenér MSK Břeclav Milan Valachovič. „Tomáš k nám přišel jako hotový hráč, hrotový útočník, který je pro družstvo důležitým článkem. Dokáže vyhrávat osobní souboje, je silný na míči a na podzim se prosazoval i co do střelby branek,“ charakterizoval kouč krátce svého svěřence.