Znaly prakticky jen porážky a musely skousnout sestup. Na sestavení kádru pro novou sezonu v nižší soutěži navíc měly pramálo času. Fotbalové celky v jihomoravských krajských soutěžích, které v minulém ročníku sestoupily, v úvodním kole nové sezony klopýtaly.

Úvodní kolo týmů po sestupu

Krajský přebor: Bosonohy Bystrc* 1:0.

I. A třída: Vojkovice* Žebětín 2:0 Kunštát Tišnov* 4:3

I. B třída: Střelice Přímětice* 2:1 Miroslav* Blížkovice 3:3 Blatnice Kyjov* 0:1

Vyhrály jen dva z nich. Kyjov a Vojkovice, Tým z Brněnska, jenž spadl z krajského přeboru, rozhodl o triumfu 2:0 v duelu A skupiny I. A třídy se Žebětínem dvěma slepenými brankami v závěru utkání. Jiný sestupující celek z krajského přeboru Tišnov naproti tomu v divoké přestřelce prohrál v Kunštátu 3:4. „Dostali jsme na úvod jednoho z nejtěžších soupeřů, který zabojuje o špičku. Kluci z týmu ani nechtěli hrát I. A třídu, ale přihlásili jsme ji, protože by byla škoda, kdyby se v takovém městě, jako je Tišnov, hrála B třída,“ poznamenal trenér družstva Květoslav Havránek.

Ze sestupu si v Tišnově těžkou hlavu nedělali. „Máme hráče, který nedosahují úrovně krajského přeboru, což se potvrdilo. I. A třída je pro nás adekvátní soutěž,“ zmínil Havránek o mužstvu, které přišlo o možnost záchrany v nejvyšší krajské soutěži až v samotném závěru.

Jakou roli sehraje Tišnov v I. A třídě se Havránkovi zatím odhaduje složitě. „Hráli jsme jen s Kunštátem, což doufám není směrodatný soupeř, protože je na tuto soutěž hodně dobrý. Uvidíme v dalších zápasech. Zatím mi rozdíl mezi krajským přeborem a I. A třídou nepřijde velký,“ sdělil tišnovský lodivod.

Porážce v úvodním utkání nového ročníku nezabránili ani hráči Bystrci, kteří po pádu z divize do krajského přeboru kompletně překopali kádr. Na úvod ročníku ovšem prohráli v brněnském derby v Bosonohách 0:1. „Říkali jsme, že chceme skončit do šestého místa, ale uvidíme, jestli na to naše mužstvo má. V každém případě jsme tentokrát měli minimálně remizovat a jde o ztracené body,“ mrzelo trenéra Bystrce Oldřicha Janusiczu.

Do sezony přitom přes hororový rok v divizi vstupovali jeho svěřenci posilněni dobrou přípravou. „Byla nad moje očekávání, hráli jsme dobře,“ poznamenal Janusicza.

Jenže hned v úvodním klání přišel o kapitána Jiřího Krejčího. „Je zraněný a uvidíme, na jak dlouho to s ním bude. Navíc je na marodce Martin Krejčíř. Sezona ještě pořádně ani nezačala a už nemáme dva klíčové hráče kádru,“ lamentoval bystrcký stratég.

Další kola ukážou, zda šlo o ojedinělé zaváhání, nebo se tým bude znovu trápit.