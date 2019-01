Rakvice – Trenér Karel Bečka, který ještě do loňské sezony vedl třetiligovou Břeclav, byl po jejím skončení odvolaný z funkce. Vedení klubu se mu v červnu rozhodlo neprodloužit smlouvu. Nadále však bude působit u břeclavského dorostu. A k tomu také přijal nabídku stát se šéfem střídačky Rakvic. Na té nahradil Stanislava Suského, který vedl rakvický tým několik posledních let.

Trenér MSK Karel Bečka se na podzim hodně rozčiloval. Hlavně při zahazování vyložených šancí. | Foto: DENÍK/František Géla

Nedávno jste skončil své angažmá v Břeclavi. Jak se zpětně na tuto štaci díváte?

Nesestoupilo se. Úkoly, co jsem měl, jsem splnil. V zimě jsme měli spoustu hráčů na marodce, to bylo těžké. Na jaře se pak výsledky trochu zlepšily. A když to tak vezmu, my už jsme někdy po třetím kole věděli, že nesestoupíme, takže v závěru dostali příležitost mladí hráči a odchovanci klubu.

Mrzí vás, že jste nedostal důvěru pokračovat v klubu dál?

To nebudu komentovat.

Přesto však nadále budete působit u břeclavské mládeže.

Ano, povedu v Břeclavi devatenáctku dorostu. Doufám, že tito hráči se později prosadí do prvního týmu dospělých a ukáží, že mají na to, aby hráli třetí ligu. Já s nimi budu rád pracovat a podílet se na jejich postupu.

Teď už ale pojďme k vašemu stávajícímu týmu mužů. Od nové sezóny budete trénovat Rakvice. Proč jste si vybral právě tento klub?

Volal mi Luděk Zlámal (předseda klubu – pozn. redakce) a ptal se, jestli jsem ochotný to dělat a zda tuto pozici dokážu skloubit s břeclavskou devatenáctkou. Sedli jsme si, podívali se, jak kdo hraje a trénuje, a zjistili jsme, že to půjde. Tak se to teď prostě zkouší.

Máte za sebou přípravu. Cítíte z týmu sílu? Na čem je naopak ještě potřeba zapracovat?

Je potřeba posílit útok. Z Břeclavi jsem si přivedl Tondu Horvátha. Určitě je náš cíl přivést do Rakvic ještě jednoho útočníka. Myslím si však, že jsou tam šikovní hráči, kteří se můžou poprat o dobré výsledky.

Nakousl jste ambice týmu. Rakvice loni skončily v I.A třídě třetí od konce. Pomýšlíte v následujícím ročníku na umístění ve vyšších patrech tabulky?

Cíl je odehrát sezonu minimálně někde ve středu tabulky. Pokud se zadaří líp, zlobit se samozřejmě nebudeme, ale hlavní je vyhnout se sestupovým starostem jako letos.

Za týden vás čeká první ligový zápas a hned derby na půdě Velkých Pavlovic. Nastoupíte v nejsilnější sestavě, nebo některé klíčové hráče sužují zranění?

Myslím si, že na devadesát procent nastoupíme v plné síle. Je tam jen Adam Peš, který si ještě odpykává trest, ale jinak je manšaft zdravý a všichni by měli být k dispozici.

S jakou taktikou se nejen proti Velkým Pavlovicím hodláte s novým týmem prezentovat?

To je dobrá otázka (smích). Budeme chtít hrát fotbal tak, aby to lidi bavilo. Možná ještě podstatnější ovšem je, abychom získávali body. To je nejdůležitější.

SOUPISKA RAKVIC – PODZIM 2015

- Brankáři: Strýček Jan, Málek Tomáš

- Obránci: Pátek Martin, Vajbar Kamil, Tesařík Lukáš, Singer Michael, Peš Adam, Kadlec Jan

- Záložníci: Švásta Lukáš, Blažek Radek, Ruber Michael, Kadlec Ladislav, Prachař Kamil, Juřena Jiří

- Útočnici: Mádl Vít, Rástočný Lukáš, Horváth Antonín

DAVID BALÁŠ