Partu ze severu Čech z lavičky koučoval sedmasedmdesátiletý Ladislav Škorpil, který dva roky po vítězství ve finále poháru slavil s Libercem i prvoligový titul. „Dnešní zápas si užívám nádherně, protože sedím ve stínu,“ smál se Škorpil. „Myslím, že takové oslavy nám všem jdou. Ale Ratíškovice by měly víc zabrat v krajském přeboru. Tahle společnost není moc na práci, umí hodně oslavovat, jíst a pít,“ dodal kriticky zkušený trenér.

Hrotek výsledek odvety finále netipuje. Vyhraje ten, kdo přežije, ví dobře

Domácí chtěli Liberci v repríze finále vrátit porážku a na trávník vyběhli v nejsilnější možné sestavě. Richarda Hrotka, Miroslava Oršulu, Pavla Zavadila, Petra Zemánka či Michala Kordulu měl k dispozici strůjce legendárního ratíškovického úspěchu kouč Vlastimil Palička. „Moc jsem se na tento zápas těšil. To co jsme tady před lety dokázaly, vůbec nikdo nečekal. Musím se přiznat, že si to opravdu užívám. Kluci i ve svých letech ukazují, že s Libercem nehrají druhé housle. Jen doufám, že už se nikdo další nezraní, protože pomalu nemám koho střídat,“ přiznal během zápasu u postranní čáry Palička.

Zápas, který oživil dávné vzpomínky, ocenili i samotní hráči. „Zažil jsem v Ratíškovicích krásné tři roky, proto jsem se moc těšil na spoluhráče, prostředí i nezapomenutelnou atmosféru. S většinou spoluhráčů jsem se od konce ratíškovického angažmá neviděl. Jsem v kontaktu pouze s Ríšou Hrotkem, Romanem Pelíškem a Michalem Kordulou. Ostatní kluky vidím opravdu po dlouhých letech,“ netajil pětapadesátiletý gólman Pavel Barcuch.

Oršula šel z Ratíškovic do Slovanu Bratislava. Teď trénuje v Prievidzi žáky

Přestože Baník v sobotním utkání Liberci podlehl 1:3, hráči, fanoušci i pořadatelé byli spokojeni. Celodenní program přilákal do Ratíškovic 1800 diváků. „Atmosféra je skvělá. Přál jsem si, aby přišlo hodně lidí, kvůli klukům, kteří se teď o fotbal v Ratíškovicích starají. Dávají do toho srdce a Baník má svoji budoucnost,“ ocenil místní rodák Michal Kordula, který hrál také za Jablonec či Slovácko.

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý záložník přiznal, že by si podobný vesnický úspěch přál i v dnešní době. „Pokud by se to nějaké vesnici podařilo, byl by to obrovský zážitek. Všimnou si toho malé děti, které uvidí, že i z menší vesnice vede cesta na výsluní. Mládež v dnešní době potřebujeme a podobné příběhy jsou velmi motivující,“ řekl Kordula.

FK Baník Ratíškovice - FC Slovan Liberec 1:3 (1:2)

Branky: Vybíral – Hološko, Čupr, Štajner

Rozhodčí: Jonáš – Vavřina

Diváci: 1800

FK Baník Ratíškovice: Barcuch, Bábíček, Hrotek, Kaloč, Kordula, K. Kulyk, Oršula, Urbánek, Zavadil, Zemánek, Vacula, Vanďurka, Janošek, Pelíšek, Susko, Vybíral, Toman. Trenér: Vlastimil Palička.

FC Slovan Liberec: Hauzr, Lexa, Janáček, Brezinský, Janů, Čupr, Neumann, Čapek, Štajner, Hološko, Hodúr, Kožuch, Volšík, Čarnogurský, Kleibl. Trenér: Ladislav Škorpil.