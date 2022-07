Odolal zájmu Lanžhota i druholigové Myjavy. Vracím se do Rakouska, říká Ťok

Když v zimní přestávce posílil Kozojídky, bavila se o tom celá fotbalová veřejnost. Bývalý prvoligový záložník Tomáš Ťok nastoupil v C skupině I. B třídy do třinácti utkání, v nichž vstřelil sedmnáct branek. Kozojídky se i díky němu dostaly ze středu tabulky až na třetí místo a trápily nejednoho favorita. Tímto však jeho krátké angažmá na Hodonínsku končí. Od nové sezony bude hrát fotbal opět v Rakousku. „Do Kozojídek jsem přišel v době covidu, která mi neumožnila v Rakousku pokračovat. Pocházím z Veselí nad Moravou, takže jsem to měl kousek. V klubu všechny znám a cítil jsem se tam skvěle," říká sedmadvacetiletý Ťok v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Záložník Tomáš Ťok (v zeleném dresu) po půlročním angažmá opouští Kozojídky. | Foto: facebook SK Kozojídky